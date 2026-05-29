Več kot dovolj podpisov za parkiriščni referendum, Janković umika odlok

Prag za izpolnitev referendumske zahteve je 11.369 glasov podpore oziroma 5 odstotkov volilnih upravičencev. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo 24. aprila na območju Mestne občine Ljubljana 227.367 volilnih upravičencev. Klemen Fajs, član Civilne iniciative za Ljubljano (CILJ), se je ob tej priložnosti zahvalil vsem aktivistkam in aktivistom, ki so zadnji mesec in pol neutrudno delili letake po terenu, plakatirali naselja in dežurali pred upravnimi enotami. "Brez njihovih marljivih rok se glas o referendumski pobudi ne bi razširil po vsej Ljubljani tako uspešno, kot se je. Hvala pa tudi vsem Ljubljančanom in Ljubljančankam, ki so referendum masovno podprli in tako pokazali, da nam ni vseeno, v kakšnem mestu bomo živeli," je sporočil. Zahvalili so se tudi vsem civilnim iniciativam, ki so podpirale referendumsko zahtevo: Tržnice ne damo, Križank ne damo, Alpe Adria Green (kanal C0) in koalicija iniciativ proti sežigalnici. CILJ jih bo podpiral pri njihovih zahtevah še naprej, so sporočili iz iniciative.

Občina umika odlok, Feratović: Postavljajo se nad pravico občanov

Mestna občina Ljubljana je medtem v sklicu 4. izredne seje mestnega sveta MOL, ki bo 1. junija, na dnevni red umestila le eno točko, to je sklep o umiku sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v MOL iz postopka. "Mestni svet bi se s sprejetjem tega akta na ponedeljkovi izredni seji postavil nad pravico občanov do referenduma. Takšen manever je nedopusten in bi bil po vsej verjetnosti tudi nezakonit," se je na ta korak občine odzval mestni svetnik Piratov v MOL Jasmin Feratović. Ena izmed posledic zavrnitve novega parkirnega režima na referendumu bi po njegovo bila odvzem pristojnosti Mestnemu svetu MOL za odločanje o parkirni politiki do konca mandata. "Lista Zorana Jankovića in njeni koalicijski partnerji bi s ponedeljkovo izredno sejo ne le izigrali voljo ljudi in njihovo pravico do referenduma, temveč bi si na tak način tudi zagotovili možnost nadaljevanja svoje zgrešene parkirne politike," je še dodal.

Jasmin Feratović meni, da se občina s sprejetjem akta postavlja nad pravice občanov do referenduma in da je tak manever nedopusten. FOTO: Luka Kotnik

V Piratski stranki v primeru nadaljevanja tega postopka napovedujejo uporabo pravnih sredstev zoper takšno odločitev in tudi zoper funkcionarje, ki bi z izvedbo tega manevra storili kaznivo dejanje samovoljnosti.

Presegli prag, končni rezultat v ponedeljek

Do danes zjutraj je bilo evidentiranih kar 13.156 podpor za razpis referenduma proti parkirnemu odloku. S tem so prepričljivo presegli 11.369 podpisov, potrebnih za uspešen sklic referenduma. Končni rezultat bo znan v ponedeljek, ker je več kot 500 vlog podpore še vedno v obdelavi. "S tem izidom pošiljamo jasno sporočilo županu in mestni oblasti. Nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava," so zapisali v iniciativi. "Vedno znova se najdejo sredstva za infrastrukturne megaprojekte, namenjene zasebnemu kapitalu in turistom. Soseske, kjer živimo delavci in delavke, ki gradimo to mesto, pa ostajajo prezrte. Z današnjim dnem zahtevamo spremembo te paradigme!" so še dodali. "Zavedamo se, da pravice niso nikoli podarjene, ampak so vedno izborjene. Zato danes najavljamo novo poglavje v gradnji gibanja CILJ, ki bo aktivno posegalo v politične procese, ki nam krojijo življenja, in zahtevalo, da sprejeti odloki in ukrepi služijo nam, ne na nas," so še dodali v iniciativi. Prva priložnost za pomoč in ustvarjanje vezi med nami bo referendumska kampanja proti odloku o urejanju prometa, so napovedali. "Ne bomo pa se ustavili tukaj, saj je težav v mestu veliko, posluha pa manjka na vseh področjih. Zato se bomo skupaj in demokratično odločali o naslednjih kampanjah," so zapisali.

70.000 letakov, več kot 1000 ur stanja, prepričevanja in usmerjanja ...

Predstavitev rezultatov zbiranja podpisov za razpis referenduma FOTO: Bobo