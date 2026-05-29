Slovenija

Več kot dovolj podpisov za parkiriščni referendum, Janković umika odlok

Ljubljana, 29. 05. 2026 11.36 pred 12 minutami 4 min branja 42

Avtor:
Ne.M.
Predstavitev rezultatov zbiranja podpisov za razpis referenduma

Civilna iniciativa za Ljubljano je uspešno presegla zahtevan prag za razpis referenduma proti parkirnemu odloku: do četrtka do 15. ure so zbrali 13.156 podpisov podpore, končni rezultat pa bo znan v ponedeljek. Od četrtka popoldne je bilo oddanih prek eUprave še 518 vlog, ki jih na Upravni enoti Ljubljana še obravnavajo. Medtem je župan Zoran Janković napovedal umik spornega odloka.

Prag za izpolnitev referendumske zahteve je 11.369 glasov podpore oziroma 5 odstotkov volilnih upravičencev. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo 24. aprila na območju Mestne občine Ljubljana 227.367 volilnih upravičencev.

Klemen Fajs, član Civilne iniciative za Ljubljano (CILJ), se je ob tej priložnosti zahvalil vsem aktivistkam in aktivistom, ki so zadnji mesec in pol neutrudno delili letake po terenu, plakatirali naselja in dežurali pred upravnimi enotami. "Brez njihovih marljivih rok se glas o referendumski pobudi ne bi razširil po vsej Ljubljani tako uspešno, kot se je. Hvala pa tudi vsem Ljubljančanom in Ljubljančankam, ki so referendum masovno podprli in tako pokazali, da nam ni vseeno, v kakšnem mestu bomo živeli," je sporočil.

Zahvalili so se tudi vsem civilnim iniciativam, ki so podpirale referendumsko zahtevo: Tržnice ne damo, Križank ne damo, Alpe Adria Green (kanal C0) in koalicija iniciativ proti sežigalnici. CILJ jih bo podpiral pri njihovih zahtevah še naprej, so sporočili iz iniciative.

Občina umika odlok, Feratović: Postavljajo se nad pravico občanov

Mestna občina Ljubljana je medtem v sklicu 4. izredne seje mestnega sveta MOL, ki bo 1. junija, na dnevni red umestila le eno točko, to je sklep o umiku sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v MOL iz postopka.

"Mestni svet bi se s sprejetjem tega akta na ponedeljkovi izredni seji postavil nad pravico občanov do referenduma. Takšen manever je nedopusten in bi bil po vsej verjetnosti tudi nezakonit," se je na ta korak občine odzval mestni svetnik Piratov v MOL Jasmin Feratović.

Ena izmed posledic zavrnitve novega parkirnega režima na referendumu bi po njegovo bila odvzem pristojnosti Mestnemu svetu MOL za odločanje o parkirni politiki do konca mandata. "Lista Zorana Jankovića in njeni koalicijski partnerji bi s ponedeljkovo izredno sejo ne le izigrali voljo ljudi in njihovo pravico do referenduma, temveč bi si na tak način tudi zagotovili možnost nadaljevanja svoje zgrešene parkirne politike," je še dodal.

Jasmin Feratović meni, da se občina s sprejetjem akta postavlja nad pravice občanov do referenduma in da je tak manever nedopusten.
FOTO: Luka Kotnik

V Piratski stranki v primeru nadaljevanja tega postopka napovedujejo uporabo pravnih sredstev zoper takšno odločitev in tudi zoper funkcionarje, ki bi z izvedbo tega manevra storili kaznivo dejanje samovoljnosti.

Presegli prag, končni rezultat v ponedeljek

Do danes zjutraj je bilo evidentiranih kar 13.156 podpor za razpis referenduma proti parkirnemu odloku. S tem so prepričljivo presegli 11.369 podpisov, potrebnih za uspešen sklic referenduma. Končni rezultat bo znan v ponedeljek, ker je več kot 500 vlog podpore še vedno v obdelavi. "S tem izidom pošiljamo jasno sporočilo županu in mestni oblasti. Nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava," so zapisali v iniciativi.

"Vedno znova se najdejo sredstva za infrastrukturne megaprojekte, namenjene zasebnemu kapitalu in turistom. Soseske, kjer živimo delavci in delavke, ki gradimo to mesto, pa ostajajo prezrte. Z današnjim dnem zahtevamo spremembo te paradigme!" so še dodali.

"Zavedamo se, da pravice niso nikoli podarjene, ampak so vedno izborjene. Zato danes najavljamo novo poglavje v gradnji gibanja CILJ, ki bo aktivno posegalo v politične procese, ki nam krojijo življenja, in zahtevalo, da sprejeti odloki in ukrepi služijo nam, ne na nas," so še dodali v iniciativi.

Prva priložnost za pomoč in ustvarjanje vezi med nami bo referendumska kampanja proti odloku o urejanju prometa, so napovedali. "Ne bomo pa se ustavili tukaj, saj je težav v mestu veliko, posluha pa manjka na vseh področjih. Zato se bomo skupaj in demokratično odločali o naslednjih kampanjah," so zapisali.

70.000 letakov, več kot 1000 ur stanja, prepričevanja in usmerjanja ...

Predstavitev rezultatov zbiranja podpisov za razpis referenduma
FOTO: Bobo

"Proti neomejenemu proračunu in birokratskemu aparatu MOL-a smo postavili več tisoč ur ljudske kampanje. In te številke govorijo same zase: prek 100 zagnanih aktivistk in aktivistov, ki so tedne preživeli na ulicah, v soseskah in pred upravnimi enotami," je sporočil Jernej Kastelic iz CILJ-a.

S 70.000 letaki so dosegli skoraj vsak blok v ljubljanskih soseskah, tisoči letakov pa so končali tudi za brisalci avtomobilov meščanov. Na ljubljanskih ulicah so obesili okoli 2000 plakatov, iz lastnega žepa so za vse to dali okrog 6000 evrov. "Niti enega samega centa nismo dali za sponzorirane objave ali zakupljene medijske oglasne prostore. Resnica ne potrebuje plačanih algoritmov," so k temu dopisali.

Organizirali so 5 tiskovnih konferenc, ustvarili prek 100 objav na družbenih omrežjih in izvedli 1. zgodovinski zbor občanov v Štepanjcu, kjer so prebivalci končno dobili glas in možnost, da sami odločajo o svoji soseski, so še poudarili.

"Za temi zbranimi podpisi stoji več kot 2000 ur prostovoljnega dela: več kot 1.000 ur stanja, prepričevanja in usmerjanja pred upravnimi enotami ter še 1000 ur dela neposredno v soseskah z deljenjem letakov, plakatiranjem, razlaganjem in pogovori s sosedi," so še dopisali v iniciativi.

KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
29. 05. 2026 13.42
Evo, Jankovićevi ga v glavo.... ja, res groza, da nas Srbi v Štefancu, v Fužinama ipd srbskih naseljih, komandirajo, kaj in kako......in to v naši PRELEPI SLOVENIJI. GROZA OD GROZE. Sreča, da bom živel še max. 10 let, otroci se pa odseljujejo v tujino, kjer ni ne teh, ne drugih bebcev.... oz., nimajo takih pravic, kot pri nas.
Odgovori
-1
0 1
Hudi časi
29. 05. 2026 13.42
A bo pol parking brezplačen tudi za vse delovne migrante, ki se vozijo iz cele Slovenije v Ljubljano?
Odgovori
+1
2 1
Minifa
29. 05. 2026 13.39
A ti mislijo, da so v ŽABJAKU, še mal pa bodo zahtevali komunalo in internet zastojn..))) Cela Slovenija ima place cone, parkirne abonmaje tile pa zastojn..) Upam, da ne bodo okoli žlebove kradli..
Odgovori
+2
4 2
abmam
29. 05. 2026 13.41
Bodi raje tiho, če ne veš, za kaj gre. Izpadeš b...k.
Odgovori
+2
2 0
Greznica
29. 05. 2026 13.43
će že trolaš se vsaj pozanimaj o čem se gre ... ob nakupi stanovanja je vsakemu stanovanju pripadalo parkirno mesto - zdaj kaj bolj jasno?! trol!
Odgovori
+1
1 0
Hudi časi
29. 05. 2026 13.44
35 let so zastonj parkirali na tujem zemljišču. Sedaj bi rabili plačat in jim to ne diši najbolje. Ne vem, morda bi pa MOL prodal parcele, da bi jih stanovalci odkupili. Potem bi pa še naprej lahko parkirali brezplačno. Sicer parkirišč ni dovolj za vse avte, ampak, kdor ima denar in je hiter, bi ga odkupil.
Odgovori
0 0
Greznica
29. 05. 2026 13.37
čestitam, in podpiram! Janković je zabluzil ...
Odgovori
+0
3 3
Prelepa Soča
29. 05. 2026 13.43
Greznica, kaj čestitaš?
Odgovori
+0
1 1
Greznica
29. 05. 2026 13.45
Soča skoč v Savo!
Odgovori
0 0
Japa Jade
29. 05. 2026 13.36
Na Jurčkovi je pločnik v celotni dolžini od Galjevice do Peruzzijeve ulici še vedno v lasti stanovalcev. Pravno formalno pa zadeve niso urejene, MOL bi moral narediti odkup zemljišč. Se pa to vleče še iz bivše Juge.
Odgovori
+1
1 0
Yon Dan
29. 05. 2026 13.32
Ima kdo kontakt od iniciative. Jim bom dal fotke, kako Jankovič parkira svojega električnega Audija. Na sredino dveh polnilnih mest, brez da bi ga dal polnit. V centru Lj.. Ga opomnim, takoj se zlaže, da bo takoj šel. Seveda ni ofšel, šel je na kosilo, kjer so ga že čakali, kof mafijskega šefa.
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1921539
29. 05. 2026 13.31
zakaj bi ti ljudje parkirali zastonj?za svoj lastniski parking sem placal 15.000 Eur.To dobim potem od investitorja nazaj?Dajte res....
Odgovori
-1
4 5
abmam
29. 05. 2026 13.37
Še dober, da te nisem za kruh prosil.
Odgovori
-1
1 2
Yon Dan
29. 05. 2026 13.28
Zoki spoki. On in Golob na Dob.
Odgovori
+4
6 2
Japa Jade
29. 05. 2026 13.32
Se spuščaš na nizek nivo predsednika vlade, pohvalno.
Odgovori
+1
2 1
Darko32
29. 05. 2026 13.27
Čakajte malo. Če je BALKANC prej vehementno govoril, d anebo odstopil od tega kot berem, če rpav razumem pa je vmes umaknil navedeno. Torej ga je potrebno kaznovati, ker je izsiljeval narod tam v Ljubljani
Odgovori
+8
9 1
DonLuigi72
29. 05. 2026 13.23
Zdej pa mu še na županskih volitvah pokažite Zoki spoki. Pol pa naj se naredi revizija mutnih poslov na MOL
Odgovori
+13
14 1
FrankCostello
29. 05. 2026 13.31
Če bo ustrezni kandidat, ki ne bo desni!
Odgovori
+0
2 2
Slash
29. 05. 2026 13.21
Bravo Drkaj !!!
Odgovori
+4
4 0
Holy50
29. 05. 2026 13.21
Bravo tako se dela. Občina je pozabila na svoje prebivalce, pomembni so samo bogati investitorji in turizem.
Odgovori
+13
14 1
nivo
29. 05. 2026 13.21
Jankovič osebno bi moral pokriti še vse stroške, ki so jih zbiratelji imeli z referendumom.
Odgovori
+12
13 1
Darko32
29. 05. 2026 13.33
Ne samo to. Norca se je delal iz ljudi, kateri so pokazali kaj si mislijo.
Odgovori
+1
2 1
ŠeVednoPlešem
29. 05. 2026 13.20
Ljubljana ima NAJDRAŽJE PARKIRANJE v Evropi, dražje kot denimo v Parizu, na Dunaju ... to je katastrofa. Nikjer ni omogočeno parkiranje brezplačno za eno ali dve uri, denimo pred Kliničnim centrom, kjer gre dejansko za gusarsko ravbarsko ropanje ljudi, ki pridejo v Ljubljano z avtomobili, zato, ker pridejo na pregled, iob
Odgovori
+7
9 2
kr--en
29. 05. 2026 13.19
Na portalu RTV slo cenzurirajo mnenja v prispevku na isto temo. Kako to?
Odgovori
+6
8 2
Lux_43
29. 05. 2026 13.18
Neoliberalni in SDSovi zahodni kapitalski podložniki bi vse, kar nam je dobrega dal socializem seveda podržavili, oz. pokupili pa pol računali vsem. bravo Ljubljana. Firme, ki imajo v lasti parkirišča, naj plačajo davek na profit 50%, pa naj se naprej gradi.. Isto privatniki zdravstva, resursa za molzenje niste plačali ! Vsakemu Američanu je logično, da bi za to morali plačati.
Odgovori
+2
4 2
NLKP
29. 05. 2026 13.17
Zdaj je pravi trenutek, do konca. Ali pa ponovna izvolitrv, ovčke...
Odgovori
+5
6 1
colski
29. 05. 2026 13.15
Pobegnil je, ni upal na referendum njeeee
Odgovori
+3
4 1
Nikdar več
29. 05. 2026 13.12
Naročnik bi lahko tudi stopil iz stanovanja ali hiše, pisarne,..., do varnega mesta, kjer bi prevzel naročeno. Razvajeni smo postali. Kmalu bodo ponujali še hranjenje.
Odgovori
-4
0 4
Uporabnik1935308
29. 05. 2026 13.11
Pa dajte že zbrati nekaj denarja za nov pulover tega vašega Flajsa. revež ima samo enega.
Odgovori
+0
3 3
