Že preobremenjena ljubljanska urgenca s septembrom pod dodatnim pritiskom

Zdravstveni dom Ljubljana je klinični center obvestil, da bo od 1. septembra Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) spremenila dosedanji način dela, zato v UKC Ljubljana predvidevajo, da bo to verjetno prineslo dodaten pritisk na že preobremenjene urgentne ambulante. "Pričakujemo, da bo velik del bolnikov z večjo ogroženostjo (oznaka rumeno oziroma stopnja nujno) že iz triaže Splošne nujne medicinske pomoči ZDL takoj usmerjen v urgentne ambulante UKCL – zlasti na Internistično prvo pomoč, v enoto za akutne kirurške bolezni Urgentnega kirurškega bloka, v urgentno ambulanto Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja in v urgentno ambulanto Nevrološke klinike UKCL. Zato pričakujemo povečanje dotoka bolnikov in posledično daljše čase obravnave," so sporočili iz kliničnega centra in dodali, da se bodo novemu načinu dela prilagodili, vendar zaradi pričakovanih večjih obremenitev prosijo bolnike in svojce za potrpežljivost in razumevanje. "Kot doslej bomo obravnavali vse bolnike. Bolniki, ki so življenjsko ogroženi, bodo obravnavani prednostno in pravočasno," še zagotavljajo v naši največji bolnišnici.