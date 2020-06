Že šesti teden zapored ulice zasedli protestniki na kolesih

Od 19. ure potekajo že šesti petkovi protesti na kolesih zaradi nezadovoljstva z ravnanjem vlade in političnih elit. V prestolnici se je kljub slabemu vremenu zbrala množica protestnikov.

Napovedujejo, da se bodo ustavili, sestopili in s kolesi sklenili obroč - človeško ograjo okrog parlamenta in vlade. Poleg tega bodo s kredami na tla napisali ali narisali svoje sporočilo. Temu sledi še zadnji del: peš se bodo odpravili pred DZ, kjer napovedujejo slavnostni protestniški prelet.

Svoj protest napovedujejo tudi podporniki vlade z Alešem Primcemna čelu, kdaj in kje pa še ne vedo. Kot pravi Primc, ki trdi, da so zbrali že 100.00 podpisov, se bodo zbrali, ko bo to dovoljeno.

Gale: Demonstracije ne bodo potihnile

Kot smo poročali včeraj, se je na proteste odzval žvižgačIvan Gale. Povedal je, da proteste proti vladi podpira, hkrati pa je prepričan, da demonstracije ne bodo potihnile."Imam veliko kontaktov z ljudmi. Ljudje so naveličani politike, ne samo trenutne vlade, tudi preteklih garnitur. Čas je tudi za sistemske spremembe. Ne samo, da se bo z odstopom nekoga nekaj rešilo. Te proteste podpiram."