Že takoj na začetku zapleti s kandidaturami in prve zavrnitve

Komaj drugi dan volilne kampanje, pa že moramo poročati o prvih zapletih s kandidaturami na lokalnih volitvah. V Kranju so namreč zavrnili skupno listo Stranke Alenke Bratušek in župana Boštjana Trilarja, v Mariboru pa očitki letijo kandidatu SMC Sašu Arsenoviču zaradi nezakonitega zbiranja podpisov.

Kranjska občinska volilna komisija je Listi Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja, ki podpira županskega kandidataIztoka Puriča, zaradi kršitev zakonodaje odrekla pravico do sodelovanja na lokalnih volitvah. Razlog za zavrnitev je ime liste, je danes pojasnilaAlenkaBratušek in izrazila pričakovanje, da bodo s pritožbo na upravnem sodišču uspeli. Sklep volilne komisije je v petek zvečer v kranjski občinski stavbi prevzel predstavnik Liste Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja Tomaž Krišelj, ki odločitve komisije ni želel komentirati. Zadeve prav zaradi vročanja sklepa strankam prav tako niso želeli komentirati v volilni komisiji.

Kranjska volilna komisija je zavrnila skupno listo Alenke Bratušek in aktualnega župana Boštjana Trilarja. FOTO: Miro Majcen

Bratuškova je danes v Kranju pojasnila razloge za zavrnitev liste in izrazila presenečenje nad odločitvijo kranjske občinske volilne komisije. "Razlog je v imenu liste. Naš predlog je bil takšen, da se lista imenuje Lista Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja, v prilogah sta bila logotipa obeh strank - Več za Kranj in SAB -, tako da bo na glasovnici jasno razvidno, kateri dve stranki vlagata listo," je pojasnila. Za vložitev skupne liste so se po pojasnilih Bratuškove odločili, ker želijo skupaj podpreti županskega kandidata Puriča, pa tudi ker je v slovenski politiki premalo sodelovanja."Menim, da ne smemo biti kaznovani zato, ker znamo sodelovati," je poudarila in dodala, da po navedbah pravnikov tudi 25-letna praksa v Sloveniji ne pozna primera, ko bi bila kakšna lista zavrnjena zaradi imena. Bratuškova verjame, da bo njihova pritožba na upravnem sodišču rešena uspešno, v to sta prepričana tudi BoštjanTrilarin Purič. Trilar ocenjuje, da gre pri potezi kranjske občinske volilne komisije za zelo nesorazmeren ukrep, saj občinske volilne komisije po njegovih besedah ponavadi pomagajo in dovolijo spremembe. "Mi smo pripravljeni ime liste tudi spremeniti, če je to potrebno," je v izjavi zatrdil zdajšnji kranjski župan.

Upravno sodišče bo v začetku prihodnjega tedna odločalo o pritožbah na navedene zavrnitve, še dodaja časnik.

Tako Trilar kot Bratuškova verjameta, da bo upravno sodišče odločilo njim v prid in bodo lahko nadaljevali s kampanjo. Če jim upravno sodišče ne bo pritrdilo, je naslednja stopnja ustavno sodišče, a Bratuškova verjame, da ta korak ne bo potreben. Kandidaturo Liste Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja za svetniška mesta sta podprli stranki, ne pa tudi volivci, čeprav je Trilar v četrtek zatrdil, da imajo dovolj podpisov za podporo županskemu kandidatu Puriču, danes sicer piše Dnevnik. Kot prvi na listi kandidira Trilar, na zadnjem mestu pa je Purič.

Arsenovič kandidira za župana Maribora. FOTO: POP TV