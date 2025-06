Že tretji napad medvedke: 'Rjovela je in se pognala proti meni'

Že tretji napad medvedke z mladiči v manj kot tednu dni. Minuli torek je na območju Škofljice napadla dva občana, nekaj dni zatem pa so jo srečali tudi v okolici Preserja. "Rjovela je in se pognala proti meni," pripoveduje krajan, ki je medvedki za las ušel. Prvič se je zgodilo, da bi se medved tako približal naselju, pripovedujejo domačini, ki se iz strahu izogibajo gibanju na prostem. Lovci previdnost svetujejo tudi prebivalcem v okolici Krima in na južnem obrobju Ljubljanskega barja.