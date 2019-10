Že v kinu: animirana avantura Mali jeti (Abominable)

Animirano pustolovščino je režirala in napisala scenarij Jill Culton, navdih za zgodbo pa je črpala iz svoje mladosti, kjer so njeno domovanje obkrožala veličastna rdeča drevesa in pričela si je predstavljati epsko zgodbo o mladi ženski, ki se znajde na nepredstavljivem razpotju. Večino svojega otroštva je režiserka in scenaristka imela ogromne pse in prav ogromni kosmatinci so postali navdih za žival v risanki. »Že od samega začetka sem želela narediti jetija ogromnega, kot so bili moji psi. V zgodbo sem vlila vso ljubezen do narave, vsa popotovanja in kampiranja, ki smo jih doživeli. Moj oče je bil zelo rad v naravi in narava je imela za našo družino velik pomen,« še pove režiserka, ki že vrsto let ustvarja in sodeluje pri animacijah.