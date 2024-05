Že več kot 1000 primerov oslovskega kašlja: zakaj takšen izbruh?

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so v letošnjem letu v Sloveniji potrdili že 1164 primerov oslovskega kašlja. Večje izbruhe te bolezni beležijo tudi v drugih evropskih državah. Kot poudarjajo na NIJZ, je za obvladovanje oslovskega kašlja ključno vzdrževanje visoke precepljenosti otrok in mladostnikov, zelo priporočljivo pa je tudi cepljenje za nosečnice.

OGLAS

Oslovski kašelj je bolezen dihal, ki jo povzroča bakterija Bordetella pertussis. Osebe, ki zbolijo za oslovskim kašljem, imajo lahko epizode kašlja, ki trajajo štiri do osem tednov. Bolezen najbolj ogroža dojenčke in majhne otroke. Medtem ko je bilo v zadnjih 10 letih v Sloveniji le enkrat več kot 200 potrjenih primerov v enem letu, so v letošnjem letu zabeležili že 1164 primerov oslovskega kašlja. Razlogov za takšen izbruh je več, pravijo na NIJZ. "Vse bolj prihaja v ospredje imunski dolg. Pandemija covida in restriktivni ukrepi – nedruženje, socialna izolacija – so onemogočili kroženje raznih povzročiteljev nalezljivih bolezni, ki spodbujajo naš imunski sistem k tvorbi zaščitnih protiteles. Poleg tega cepljenje proti oslovskemu kašlju ne predstavlja dosmrtne zaščite in odpornost proti bolezni začne po nekaj letih usihati. Začela pa se je tudi spreminjati sama bakterija, ki povzroča oslovski kašelj. Zaporedje oz. seštevek vseh teh dogodkov rezultira v večji pojavnosti te bolezni," je pojasnila dr. Alenka Trop Skaza, predstojnica območne enote NIJZ Celje. Poleg tega se po besedah Trop Skaze oslovski kašelj ciklično pojavlja v zagonih, kot tudi ostale nalezljive bolezni, in sicer na tri do pet let.

Oslovski kašelj FOTO: Shutterstock icon-expand

Priporočljivo cepljenje nosečnic Cepljenje proti oslovskemu kašlju je pri nas brezplačno za dojenčke, otroke oz. mladostnike v osnovni in srednji šoli. Poleg tega zdravniki priporočajo cepljenje nosečnic čim prej po 24. tednu nosečnosti. "Sama nosečnost kot fiziološko stanje bodoče mame sicer ne predstavlja povečanega tveganja za težek potek oslovskega kašlja. Res je, da nosečnica zboli za enako obliko oslovskega kašlja kot nenoseča ženska podobne starosti, lahko pa intenzivni kašelj pri nosečnosti sproži prezgodnji porod," pove Trop Skazova. V zadnjih dveh letih se je v Sloveniji cepilo okoli 1000 nosečnic proti oslovskemu kašlju. To je razmeroma majhen delež glede na to, da je na leto nosečih med 16.000 do 17.000 žensk v Sloveniji, poudarjajo na NIJZ. V letošnjem letu pa se je proti oslovskemu kašlju v Sloveniji cepilo skoraj 1000 nosečnic. Po besedah Trop Skazove je cepljenje nosečnic smiselno, saj le ta tvori specifično zaščito proti oslovskemu kašlju, ta zaščita v obliki protiteles pa prehaja preko posteljice v krvni obtok nerojenega otroka. "Ko se bo otrok rodil, bo imel na račun t. i. materinih protiteles zelo dobro zaščito, če bo prišel v stik z bakterijo v teh najbolj ranljivih tednih in mesecih, ko sam proti oslovskemu kašlju sploh še ne more biti cepljen – torej če je mlajši od treh mesecev. Materina protitelesa ga bodo varovala pred to okužbo," dodaja.

Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je bilo med januarjem in marcem 2024 v državah EU zabeleženih več kot 32.000 primerov oslovskega kašlja. V Veliki Britaniji je medtem v letošnjem letu za posledicami bolezni umrlo že pet dojenčkov.