Že veste katera krema osrečuje več kot 25 tisoč Slovenk?

Hialuronska kislina je ključna sestavina zdrave kože, pomanjkanje slednje pa rezultira v suhosti, neelastičnosti, občutku zategnjenosti ter pojavu gub in izraznih črt. Ta sestavina lahko nase veže velike količine vode in posledično poskrbi za zdravo in čvrsto kožo. S staranjem količina dragocene hialuronske kisline upada, kar pomeni, da naša koža izgublja sposobnost zadrževanja vode, pojavijo se gube in izgubi zdrav lesk.

Čeprav skoraj ni ženske, ki po 30. letu starosti na svojem obrazu ne bi opazila gubic, pa lahko slednje tudi vplivajo na to, kako se počutite v svoji koži. Marsikatera ženska, ki se približuje štiridesetim, postane manj samozavestna in posledično kožo na obrazu pogosto obremenjuje z ličili, ali se celo odloči za trenutno zelo priljubljen botoks , ki lahko rezultira v precej izumetničenem videzu.

Ali opažate pigmentne madeže?

Prezgodnje staranje kože ni zgolj posledica let, temveč tudi nezdravega življenjskega sloga. Eden izmed najbolj škodljivih vplivov na kožo so sončni žarki. UVA žarki prodirajo globoko v kožo, uničujejo kolagen v globljih plasteh kože in povzročajo pigmentacijo kože. Temni in pigmentirani madeži so eden izmed najbolj opaznih znakov, da se koža stara. Ste se v preteklosti pretirano sončili? Svetujemo uporabo kreme proti gubicam Lux-Factor 4D,ki na naraven in povsem varen način preko biotskega delovanja na celične stene gladi gube in tako preprečuje nadaljnje staranje kože.

Najboljše orožje v boju proti gubicam

V kolikor ste pristašinja naravnega videza, je najboljši način, kako se boriti proti gubam, da jih ujamete čim bolj zgodaj in z ustrezno nego kože preprečite nadaljnje staranje. Uporabljajte izdelke proti staranju, ki vsebujejo učinkovite in preverjene sestavine, kot je denimo hialuronska kislina, ki dokazano obnavlja kožo in jo globoko navlaži. Med slednje se uvršča tudi krema proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki vam lahko pomaga izbrisati gube in nadležne izrazne linije, ki se z leti pojavijo okrog ust, oči in na čelu.