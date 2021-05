Že veste kje boste porabili turistične vavčerje?

Končno lahko gremo na izlet dlje kot okoli svoje lastne hiše. To je tudi odlična priložnost, da izkoristimo turistične bone. Če jih še nismo, seveda.

icon-expand Če šee niste izkoristili turističnih bonov, je to poletje pravi čas za to. V LifeClassu jih bodo z veseljem sprejeli. FOTO: Arhiv ponudnika

Po nekaterih podatkih je namreč le slaba polovica Slovencev že izkoristila turistične vavčerje. Ste že vnovčili vašega? VHotelih LifeClass Portorožz veseljem sprejmejo vaše turistične vavčerje za plačilo nočitev z zajtrkom, za preostale storitve pa lahko doplačate na kraju samem.

Na zdrav družinski oddih v mesto rož Ste se kdaj vprašali, zakaj imate na morju več energije in se zbudite prerojeni? Območje Portoroža je zaradi bližnjih Sečoveljskih solin ter ugodne lege, tik ob Piranskem zalivu prava zakladnica negativnih ionov, ki dokazano vplivajo na krepitev imunskega sistema, spodbujajo regeneracijo telesa in duha, pospešijo miselne procese in odpravljajo utrujenost. Če k temu dodate še jutranje razgibavanje na plaži Meduza, plavanje v morju ali v bazenih Term Portorož, dobite pravi zdravilni koktajl.

icon-expand Prenovljena plaža Meduza komaj čaka na ponovno odprtje. FOTO: Arhiv ponudnika

Poskrbljeno za vašo varnost V Hotelih LifeClass Portorož se, ne glede na zahtevne epidemiološke razmere, nenehno trudijo za to, da bo vaš oddih zares varen. Varnost gostov in zaposlenih je pri njih na prvem mestu zato so posodobili že uveljavljene hotelske standarde ter dodali še strožje ukrepe, ki so v skladu z globalnimi standardi varnosti in higienskimi protokoli. V sodelovanju s Slovensko Turistično Organizacijo so pridobili znak GREEN&SAFE, ki ga priznava tudi Svetovni potovalni in turistični svet (WTTC). Med oddihom v Hotelih LifeClass Portorož ste zato lahko brez skrbi.

icon-expand Kaj pravite na prebujanje s pogledom na morje? Za vašo varnost je poskrbljeno. FOTO: Arhiv ponudnika

Del vavčerja še nisem izkoristil, do kdaj ga lahko? Turistične vavčerje lahko izkoristite do konca koledarskega leta in sicer za nočitev z zajtrkom v izbranih namestitvenih obratih, kjer to vrsto valute sprejmejo. Če vam je ostalo še kaj ˝dobroimetja˝ na vašem vavčerju, to seveda lahko izkoristite ob vašem naslednjem oddihu v Sloveniji. Vse kar morate storiti je, izpolniti obrazec za vnovčenje turističnih vavčerjev pred prihodom v hotel in navesti preostali znesek turističnega bona, ki bi ga želeli vnovčiti. Obrazec izpolnite, pripravite kopijo osebnega dokumenta ter vse skupaj izročite prijaznemu receptorju.

icon-expand Naj Krof 2021 FOTO: Arhiv ponudnika