Že veste, kje dobite najbolj sveže brancine?

Tudi vi obožujete morske okuse in še posebej ribe? Potem zagotovo veste, kako pomembno je, da vam v trgovini ponudijo sveže. Berite naprej in v nadaljevanju prispevka vam razkrijemo, kje dobite najboljše brancine.

Slovenija zaradi raznolikosti ponuja številne lokalne izdelke in specialitete, ki jih imamo še posebej radi. Naša mala država nam nudi kakovostno sadje in zelenjavo, lokalno pridelano meso, na primorskem koncu pa nas vedno razveselijo z morskimi dobrotami, kot so sveži brancini. Pa veste, kje najdete najboljše? Berite naprej. Ste že poskusili najboljše brancine? Primorska je med Slovenci še posebej priljubljena v poletnih mesecih, ko radi zaplavamo v Piranskem zalivu in si ob morju privoščimo dobro ribo. A v okusih morja lahko uživamo celo leto, saj v ribogojnici Fonda za nas gojijo prvovrstne brancine in orade. Ribogojnica Fonda leži v Piranskem zalivu na najbolj južni točki slovenskega morja. Na jugovzhodu je obala Savudrijskega rta, na jugu in vzhodu pa je obala Sečoveljskih solin. Za ta del našega morja je značilna čista, globoka voda in močan morski tok. In ravno tam gojijo najboljše brancine pri nas. Ste vedeli, da brancine in orade iz ribogojnice Fonda najdete v Sparu ? Tako si lahko svežo ribo privoščite ne glede na to, od kod prihajate. Nekaj odličnih receptov za pripravo brancina in orade pa smo za vas zbrali na Jedel Bi.

Zakaj so ribe iz ribogojnice fonda posebej kakovostne? Že na začetku poslovne poti so v ribogojnici Fonda skrbno izbrali vrhunske ribje mladice. V ribogojnici Fonda so nam zaupali, da so njihove ribe že od takrat prave izbirčnice. Hranijo jih ročno, ribe pa uživajo le najboljšo hrano, ki je tudi najdražja na tržišču. Ta hrana je nastala izključno iz morskih živali in rastlin. Ribe pa so posebej kakovostne še zaradi ene posebnosti. Fonda vse brancine opremi z oznako izvora. Označevanje s prepoznavnimi značkami je kot novost na slovenskem trgu uvedla prav Fonda, njegov namen pa je popolna sledljivost rib. Vsakemu piranskemu brancinu takoj po dvigu iz morja na škržni poklopec pritrdijo značko z označenim datumom izlova. Ta končnim kupcem jamči, da imajo pred seboj visoko kakovostno in predvsem svežo ribo, ki je bila vzgojena v skladu z najvišjimi standardi. V Sparu se zavedajo prednosti lokalne pridelave in samooskrbe z živili, zato sodelujejo z mnogimi domačimi dobavitelji – tudi z ribogojnico Fonda, ki kupcem nudi dnevno sveže ribe. V Sparu se lahko pohvalijo kar s 70 %* domačih izdelkov na njihovih policah, lokalno pa lahko z nakupom podprete tudi vi. V najbližjem Sparu poiščite prvovrstne piranske brancine in orade ribogojnice Fonda in uživajte v okusih morja.

Tukaj si oglejte, kako poteka vsakdan v ribogojnici Fonda Vas zanima, kako poteka vsakdan v ribogojnici Fonda? Oglejte si spodnji video in izvedite, na kakšen način v piranskem zalivu gojijo vrhunske ribe, kako jih pravilno nahraniti in kako se je zgodba ribogojnice sploh pričela.

