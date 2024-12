Že veste, komu boste namenili odstotek dohodnine?

Še do konca decembra je čas, da se odločite, komu boste namenili odstotek dohodnine, ali pa, da odločitev spremenite. Seznam upravičencev do donacij je dolg, na njem so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter šolski in vrtčevski skladi. Odstotek dohodnine lahko razdelite tudi med več zavezancev.