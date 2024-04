Že vsak deseti učenec ima odločbo, tudi zaradi čustveno-vedenjskih motenj

"Otrok z odločbami je čedalje več, mi učitelji pa nekompetentni, da izvajamo in sledimo tem odločbam," je svoje razmišljanje glede stisk učencev in učiteljev zapisala ena od učiteljic, ki se javno sicer ni želela izpostaviti. "Ko nam ravnatelji določijo urnik in dobimo vsak po dva, tri učence z odločbo, nikogar več ne briga, kakšna bo ta "strokovna" pomoč. Je na urniku in kljukica. Sistem se nam sesuva še hitreje kot zdravstveni. Učiteljev ni, odnosa do šole nimajo ne otroci ne starši. Vsi bi pa imeli odlične ocene, saj so trojke že neuspeh. Domačih nalog ne delajo. Učijo se le pred ocenjevanji. Le za ocene. To je torej naša družba, " je zapisala.

Sin je zato v enem letu dobil odločbo zaradi pomanjkanja koncentracije, s tem pa tudi podaljšan čas pisanja testov. Ima pomoč pri slovenščini, matematiki in angleščini. A oče odkrito priznava: telefoni in računalniki so naredili največ škode. Oba njegova sinova sta veliko na telefonih, s tem Ljubo, priznava, bije bitko že nekaj časa in se mu včasih zdi, da je brez moči.

A kljub temu: odločbe se izdajajo z razlogom in jih ni tako lahko dobiti. Postopki so dolgotrajni, lahko trajajo leto ali več. Toliko prošenj za prednostne obravnave niso kot šola naslavljali še nikoli prej, priznava tudi Šoštar, ki pa ga glede prihodnosti skrbi predvsem to, da je med mladimi opaziti vedno več individualnosti, introvertiranosti in s tem tudi slabih socialnih kompetenc. "Če je prej svetovalna služba na teden recimo dobila samoiniciativno obisk petih učencev, danes govorimo o 30, 40 učencih, ki pridejo po pomoč," je dejal.

Današnja družba res ustvarja več pritiskov ali pa morda le generacije, ki so manj usposobljene za stresne situacije in se skoznje učijo tudi manj empatije? Odgovor je kompleksnejši, priznava strokovnjakinja kliničnopsihološke diagnostike Mateja Hudoklin. Prepričana je, da veliko odgovornost za več čustveno-vedenjskih motenj nosi porast tehnologije, pametnih telefonov in drugih naprav. "Če opazujemo mlade družine, ko gredo na pico, imajo otroci, da dajo mir, pred sabo zaslon. In to so otroci, ki še ne govorijo, ki so v teh varnih stolčkih, s tem rastejo in so to njihove varuške. Lahko si mislimo, kaj vse to potegne s seboj, ko otroci začnejo odraščati, ko pridejo v šolo," pravi Hudoklinova.

Morda je težava tudi v tem, da za vse iščemo samo še specialiste, še meni Hudoklinova, ki nikakor ne minimalizira problemov in stisk, vseeno pa je prepričana, da bi se marsikatere težave dalo rešiti že s preventivnimi programi in s podporo družine. Vsaj tiste v začetni fazi. "V idealnem svetu bi lahko podporo dobili v ožji skupnosti, kjer živijo," meni.

Da pogovor veliko reši, se strinja tudi Jaša, ki je v preteklosti večkrat prišel po brezplačno učno pomoč v večgeneracijski center Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. "Sem sem prihajal zaradi učne pomoči, zdaj pa tudi sam pomagam otrokom in postajam prostovoljec," pravi Jaša.

Tu otroci in mladostniki ne dobijo le učne pomoči, pač pa tudi razumevanje in kakšen življenjski nasvet. "Smo tudi mi prostovoljci tu deležni kakšne stiske in jo zatremo, ko damo kakšen nasvet, ali pa jih samo malo preusmerimo, če se da," pravi Mya Prešern McCann.