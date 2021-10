Zelena luč priključku Kranj-sever, a do izgradnje je še dolga pot

Prejšnji teden so župani Mestne občine Kranj in občin Škofja Loka, Šenčur, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor ter Jezersko prejeli odgovor Darsa. Gradnja avtocestnega priključka Kranj-sever je izvedljiva in upravičena iz tehničnega in prometno-varnostnega vidika, ugotavlja prometna študija. Nov priključek bi razbremenil promet od priključka Kranj-vzhod proti Kranju za 30 odstotkov. Gre za enega najbolj obremenjenih odsekov v Sloveniji, nov priključek pa bo posledično razbremenil tudi promet na glavnih vpadnicah v Kranj, Cesto Staneta Žagarja bo na primer razbremenil do 16 odstotkov.