Zelena luč interventnemu zakonu glede javnega naročanja zdravil

Kot je ključno rešitev predloga na današnji seji povzela državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Azra Herceg, bi za javne lekarniške zavode začasno odpravili problematiko hkratnega spoštovanja področnih predpisov in predpisov s področja javnega naročanja. S tem bi po oceni ministrstva zagotovili nemoteno, varno in kakovostno preskrbo z zdravili. Ukrepi bi bili začasni in bi veljali do 31. decembra 2024.

V lekarniški zbornici namreč že vse od sprejema zakona, ki ureja javno naročanje, opozarjajo na njegovo nezdružljivost z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Po besedah predsednice zbornice Darje Potočnik Benčič več javnih lekarniških razpisov ni bilo mogoče izvesti, ker, kot predvideva zakonodaja s področja javnega naročanja, ne morejo predvideti predmeta naročila in količin, en sam dobavitelj pa ne more pokriti vseh potreb, ki so jih lekarne dolžne zagotavljati po področnem Zakonu o lekarniški dejavnosti. V zbornici zato predlog zakona zelo pozdravljajo, a hkrati pozivajo k čim prejšnjim korenitim in dolgoročnim spremembam.

Državna sekretarka Hercegova je širšo razpravo o tem sicer napovedala za jesen in tako odgovorila tudi na podobne pozive iz razprave poslancev.

Medtem ko so poslanci Svobode izpostavljali pozitivne vidike predlaganih ukrepov, pa so predlogu precej kritičnih besed namenili poslanci opozicijske SDS. Med drugim menijo, da bi s takim zakonom kršili tudi evropsko direktivo glede javnega naročanja. Poslanec NSi Janez Žakelj se je strinjal, da interventni zakon celostno ne rešuje težav lekarniških zavodov, a ga bodo podprli zaradi začasnih ukrepov, ki bodo delno naslovili problematiko. Poslanka SD Bojana Muršič pa je že pozvala bodočega ministra za zdravje, da o tej temi začne čim prej razmišljati.

Besedilo zakonodajnega predloga in nekaj dopolnil, ki pa niso v celoti naslovila več pomislekov zakonodajno-pravne službe, so člani odbora potrdili z 10 glasovi za in nobenim proti.

DZ bo predlog zakona obravnaval na izredni seji v ponedeljek, je razvidno iz časovnice, objavljene na parlamentarni spletni strani.