Zelena luč matičnega odbora DZ kasnejšemu začetku izdajanja biometričnih osebnih izkaznic

Kdor osebno izkaznico potrebuje prej, jo bo lahko dobil, ampak bo klasična in ne biometrična, je poudaril državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Božo Predalič. Ministrstvo se je sicer takoj po sprejetju novele zakona 3. marca lotilo dela in za izvajalca izbralo podjetje Cetis. Ker pa je v evropskem prostoru prišlo do zapletov v zvezi s čipi, izvajalec ne more zagotoviti, da bi biometrične osebne izkaznice lahko začel izdajati že 3. januarja, je pojasnil.

Robert Polnar iz poslanske skupine DeSUS je dejal, da gre samo za zamik pri izdajanju biometričnih izkaznic, razlogi zanj pa so upravičeni. Podobno je tudi Dušan Verbič iz SMC ocenil, da je zaradi problema s čipi smiselno, da se rok prestavi. Ob tem pa je spomnil, da so številke osebnih izkaznic, ki so že pretekle ali bodo kmalu, zelo velike. Nekatere upravne enote bodo zato po njegovih besedah zelo obremenjene.

Janija Möderndorferja iz LMŠ pa moti, da ministrstvo kot razlog za zamik navaja težave s čipi v evropskem prostoru. "Problem s čipi je že leto in pol, vsa avtomobilska industrija stoji zaradi tega," je izpostavil. Ministrstvo bi moralo po njegovi oceni priznati svojo napako, saj se je uštelo pri pravni podlagi za izvedbo javnega naročila.