Zelena luč: MNZ odpravil prepoved Thompsonovega koncerta v Mariboru

Prepoved Thompsonovih koncertov je s strani mariborske upravne enote utemeljena z njegovim poveličevanjem ustaške ideologije, sovražnosti do drugih narodov in promoviranjem nestrpnosti.

Na visokem sodišču za prekrške so danes razpravljali o načelu zakonitosti kot tudi o uravnoteženosti sodne prakse glede na stališča o spornem geslu v pesmi Bojna Čavoglave, ki so izražena v primerih ovadb proti Perkoviću na hrvaških sodiščih za prekrške, so zapisali na spletni strani sodišča.

Na današnji seji visokega sodišča za prekrške je 20 sodnikov med drugim odločalo o nepopolnih in različnih pojasnilom pravnih norm v primeru izvedbe sporne pesmi glede na hrvaški zakona o prekrških zoper javni red in mir. Hrvaška sodišča za prekrške so v preteklih nekaj letih različno odločala o spornih izvedbah Perkovićeve pesmi, ki je nastala med vojno na Hrvaškem.

Med glasovanjem je 15 sodnikov menilo, da Perkovićevega vzklikanja gesla na začetku pesmi ni možno obravnavati, kot je opisano v 5. členu hrvaškega zakona o javnem redu in miru. Gre za člen, ki določa, da "tisti, ki na javnem mestu z izvajanjem, predvajanjem pesmi, skladb in besedil ali s posedovanjem ali izpostavljanjem simbolov, tekstov, slik, risb, kali javni red in mir".

V današnjem sporočilu na spletni strani sodišča niso podrobneje pojasnili svoje odločitve. Dodali so, da so odločali zgolj v primerih dveh ovadb šibeniške policije proti Thompsonu zaradi koncertne izvedbe pesmi leta 2016, ki sta lani dobili sodni epilog z oprostitvijo Perkovića. Stališče sodnikov naj bo smerokaz tudi za morebitne podobne primere, ki so povezani s spornim uvodnim vzklikom v Perkovićevi pesmi. Tako bo lahko Thompson na svojih koncertih še naprej nemoteno vzklikal "Za dom spremni", navajajo hrvaški mediji.

Odločitev sodišča je pozdravil Perkovićev odvetnik Davorin Karačić, ki v geslu ne vidi nič spornega. Trdi, da gre za bojni klic, ki ga je uporabljala hrvaška vojska v nedavni vojni, je poročal hrvaški radio. Hrvaško ustavno sodišče je večkrat odločilo, da je "Za dom spremni" nedvomno ustaško geslo, ki je v nasprotju s temeljnimi določili hrvaške ustave.

Thompsonov koncert so prejšnji mesec znova prepovedali v Mariboru, tako kot so bili koncerti ikone hrvaške desnice odpovedani tudi na Nizozemskem, v Švici, Avstriji, Nemčiji in Kanadi. Hrvaški izvajalec je znan po svojih skrajnih desničarskih političnih stališčih in poveličevanju ustaškega režima nekdanje Neodvisne države Hrvaške.