Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zelena luč novi stolpnici v Ljubljani

Ljubljana, 01. 06. 2026 18.39 pred 1 uro 3 min branja 47

Avtor:
STA D.L.
Nova stolpnica v Šiški

Ljubljanski mestni svetniki so potrdili dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za skoraj 60-metrsko poslovno-stanovanjsko stolpnico na križišču Celovške ceste in Gospodinjske ulice v Šiški in novelo akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt Športni park Črnuče, ki med drugim prinaša dvorano za padel.

Mestni svet je na redni seji sprejel dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za skoraj 60-metrsko poslovno-stanovanjsko stolpnico na križišču Celovške ceste in Gospodinjske ulice v Šiški. Načrtuje jo podjetje C-Tower, ki je prek družbe Smart Property v lasti bolgarskih investitorjev. Projekt predvideva 80 stanovanj in več poslovnih prostorov za poslovno, oskrbno in trgovsko dejavnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svetnik Glasu za otroke in družine Aleš Primc je opozoril, da okoliški prebivalci projektu nasprotujejo, saj vedo, "da gre še za enega prijatelja (ljubljanskega župana) Zorana Jankovića, ki bo pač tukaj lahko gradil in delal velik 'biznis'". Kot je izpostavil, so na tem območju, kjer je trenutno makadamsko parkirišče, že zdaj "strahoviti problemi s parkiranjem," v prihodnje pa bodo še večji, saj naj tri načrtovana nadstropja garaž ne bi zadoščala.

"Ta stavba je dokaz gentrifikacije," je ocenila svetnica SLS Tina Bregant, ki se boji priseljevanja premožnejših in izrivanja lokalnega prebivalstva. Obregnila se je tudi ob načrtovano višino stavbe. Glede na to, da v preteklosti gradbeno dovoljenje za to območje ni bilo izdano, je ocenila, da "sonce očitno danes sije drugače kot včasih in da visoke stavbe mečejo drugačne sence kot včasih".

Svetnica Levice Urška Honzak je pogrešala dostop do strokovnih podlag s področja osončenja, prometa, mobilnosti, hrupa in komunalnega opremljanja.

Zelena luč dvorani za padel

Zeleno luč mestnega sveta je danes prejel tudi odlok o noveli akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Športni park Črnuče. Do dopolnitve je prišlo zaradi širjenja projekta na izgradnjo športne dvorane za igranje padla, širitve športne ponudbe Mestne občine Ljubljana, racionalnejše izrabe zemljišč ter izboljšanja ekonomike projekta z vidika vzdržnosti koncesijskega razmerja, so navedli v občini.

Svetnik Demokratov Igor Horvat je bil kritičen do predvidenega hitrega postopka, s katerim da se želi "stvari peljati mimo neke javne razprave", čemur naj bi nasprotovali tudi krajani. "Športna infrastruktura je pomembna naložba v zdravje, aktivno preživljanje časa," pa je menil svetnik Svobode Kostja Židan, ki ga posebej veseli prav načrt za dvorano za padel.

Mestni svet je med drugim potrdil še pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v ljubljanski mestni občini, ki vzpostavlja pravno osnovo za dodeljevanje sredstev iz mestnega proračuna na tem področju. Za posamezne ukrepe je letos načrtovanih 125.000 evrov. Svetnica SDS Maruša Babnik je bila kritična, da gre za "velik administrativni pritisk za manjšo družinsko kmetijo". Skrbi jo, da favorizira večje oz. razvojno naravnane kmetije in da izključuje nekatere panoge.

Tudi o kanalu C0

Uvodoma pa so svetniki obravnavali Primčevo pobudo, naj občina (in njena podjetja) zaradi "dvojnega poskusa umora ob nezakoniti gradnji kanala C0 27. marca" nemudoma prenehajo sodelovati s podjetjema za varovanje Progard direkt in Alfa zavarovanje ter vloži kazenske ovadbe zoper vpletene in odgovorne.

"Niste vi tisti, ki bo določil o poskusu umora. To so neumnosti, nakladate. Počakajmo na mnenje policije, kakršnokoli bo, in tisti, ki krši zakon, bo za to odgovarjal," je bil odločen Janković. V mestni občini pa so v odgovoru Primcu v zvezi z njegovo pobudo zapisali še, da poslovanje gospodarskih družb poteka prek njihovih organov upravljanja in nadzora.

Glas za otroke in družine je medtem pred sejo pred Magistratom pripravil nov shod za zaščito čiste pitne vode. Prepričani so, da so rešili pitno vodo za več kot 400.000 ljudi. Junijski sodbi upravnega sodišča, iz katerih izhaja, da so izdana gradbena dovoljenja za kanal C0 nezakonita, po njihovem dokazujeta "Jankovićevo korupcijo na Upravni enoti Ljubljana ter na ministrstvu za okolje in ministrstvu za naravne vire", je povzel Primc.

Ljubljana stolpnica mestni svet šiška zoran janković

Celje žaluje za Dušanom Kondo, brez katerega 'Špice ne bi bilo'

Hajdinjak za nadgradnjo vojske, Fridl Jarc podpira 'Netflix davek'

24ur.com Visoko nad mestom: nova ljubljanska stolpnica Nordika prinaša skandinavski dizajn
24ur.com Zelena luč za nov Zdravstveni center v Kopru
24ur.com Pogled z nove najvišje stavbe v Sloveniji
24ur.com Zelena luč za dvigalo na Markovec
24ur.com Sprehod po gradbišču največje poslovne stavbe v Sloveniji z jogo na strehi
Moskisvet.com Slovenski nepremičninski trg dobiva nove razsežnosti
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hom
01. 06. 2026 20.24
hahaha zoki po hitrem postopku daje zadnje od sebe
Odgovori
0 0
JAZsemTI
01. 06. 2026 20.20
Ljubljana je vedno bolj podobna sračjemu gnezdu🤔
Odgovori
+1
1 0
ijsales
01. 06. 2026 20.15
Dokler se ljubljancani ne resimo tega zupana bo slo samo navzdol...urbanisticno uniceno mesto...investitorji pa crnogorska bolgarska podjetja slovaska...pralnica denarja bi rekli v fortalezi v braziliji za italijanske inv, ki tam gradijo stolpnice, vecinoma so prazne
Odgovori
+2
2 0
RUBEŽ
01. 06. 2026 20.13
HAHAHAHAHAH, Primc. Malo se umiri.
Odgovori
-1
1 2
Primož Rus
01. 06. 2026 20.13
PA KAJ STE NORI oz SO NORI.......Zokiland JE EN SAM BETON......od glavne avtobusne postaje,kjer je GROZLJIVO,čedalje več ljudi gomazi po mestu.....zatorej NI ČUDNO,da prihaja do TATVIN in še HUJŠE BO......TUJI INVESTITORJI GRADIJO BOGASTVO za TAJKUNE SLOVENSKE in NE za navaden narod.....Navaden narod SI ŠE STANOVANJA v verjetno NAPOL PRAZNIH CELOVŠKIH DVORIH NE MORE PRIVOŠČIT,kaj šele,da bo kupil stanovanje v tej"stolpnici".......ZADNJIČ,ko je bilo vroče,SEM PREKLETO ISKAL kako ZELENO SENCO v Zokilandu in jo tudi našel nasproti avtobusne postaje pri Lidlu t.i. "tomanov park",ki je EDINI POLEG TIVOLIJA,kjer je še ZELENA TRAVA !!!!
Odgovori
+1
1 0
Artechh
01. 06. 2026 20.11
Kolk je ocenjena vrednoat, da isracunam 10%. KER take azdeve pred podkupovanja ni sans da gredo cez NI SANS
Odgovori
+1
1 0
SLOVENSKI CHATGPT
01. 06. 2026 20.10
Ce se pa Primc pritozuje, je pa s projektom 100% vse ok.
Odgovori
+1
1 0
Infiltrator
01. 06. 2026 20.09
Kje so zdaj inciative za nasprotovanje tega objekta ki ne sodi v to infrastrukturo ki je ze prenatrpana vse okoli
Odgovori
+0
1 1
Mr.Cube6
01. 06. 2026 20.05
Zakaj električni avti zakaj plačevanje z kartico vse zato da ima država nadzor nad narodom in te bodo lahko odklopili kadar boš delal probleme tega še ni čez 20 let bo realnost
Odgovori
+1
1 0
royayers
01. 06. 2026 20.03
po celem svetu, v vseh mestih se gradi, samo splvenceljni pac morajo sikat in se pritozevat. mah
Odgovori
+0
1 1
supergigi
01. 06. 2026 19.57
10 % od takega projekta je velik denar. Veliko stanovanj je kot ponavadi verjetno že prodanih, tako da mladim družinam ta objekt gotovo ni namenjen.
Odgovori
+8
8 0
August Landmesser
01. 06. 2026 19.55
janševiki bodo gradili wtc v lepeni ker je dostopna in znana v svetu po taboru belih noskov...
Odgovori
-2
2 4
kle21
01. 06. 2026 19.51
Novih 80 stanovanj za mlade slovenske druzine, ki delajo, po solidni ceni za nakup..Ali spet strašno precenjene "rezidence" za investicije bohsigavedi koga..?
Odgovori
+7
7 0
Rde?a pesa in hren
01. 06. 2026 19.51
Mi lahko kdo pojasni, kdo pere konstantno denar v LJ?
Odgovori
+10
11 1
stumfeta
01. 06. 2026 19.53
Vsi?
Odgovori
+3
4 1
SLOVENSKI CHATGPT
01. 06. 2026 20.11
Jansa ga je s pomocjo zenine sestricne kar dosti in to prav v Ljubljani.
Odgovori
-2
0 2
stumfeta
01. 06. 2026 19.49
60 metrsko stolpnico bojo postavli med same hiše?
Odgovori
+8
9 1
stumfeta
01. 06. 2026 19.53
Pa kdo ga ne?!
Odgovori
+4
5 1
macolagobec
01. 06. 2026 20.13
Jah, to je pa Ljubljanska arhitekturna pogruntavščina. Kot da ne bi imeli normalnih arhitektov.
Odgovori
0 0
Oblastljudstvu
01. 06. 2026 19.47
Arhitekti so res cudaki
Odgovori
+3
4 1
štrekeljc
01. 06. 2026 19.46
Tina z masko, odloči se: s sprejetjem Zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ste se desni politiki odločili zatreti srednji razred in podpreti bogataše. Zdaj pa se bojiš priseljevanja premožnejših in izrivanja lokalnega prebivalstva. Sploh veš, kaj bi rada?
Odgovori
+1
5 4
Uporabnik1812060
01. 06. 2026 19.44
A so nori??? Šiška se bo zadušila od prometa 🤮 Kaj bo spet tam notri? 'Elita', ki stanovanja kupuje na gotovino? Od kje bo spet ta folk, ki bo vse pokupil? Ogabno, res, totalno ogabno...
Odgovori
+13
13 0
Clovek_002
01. 06. 2026 19.43
Sramota.
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
Portal
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec se je razšel s to lepotico
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
cekin
Portal
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Znova višje plače v javnem sektorju
Znova višje plače v javnem sektorju
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
moskisvet
Portal
Ralf Schumacher v Saint-Tropezu rekel "da" svojemu partnerju
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
dominvrt
Portal
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kača v kranjskem parkomatu: šlo naj bi za kobranko
Kača v kranjskem parkomatu: šlo naj bi za kobranko
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
okusno
Portal
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744