Zelena luč odbora DZ za financiranje zasebnih šol

Druga obravnava predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je minila v znamenju političnih obračunavanj med koalicijo in opozicijo v konfliktu med javnim in zasebnim. Z novelo zakona želijo v SDS uresničiti odločbo ustavnega sodišča, ki je decembra 2014 odločilo, da je različno financirane osnovnošolskih programov javnih in zasebnih šol neustavno.