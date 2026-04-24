Zelena luč prenovi ljubljanske tržnice

Projekt, ki je eden od še neuresničenih projektov iz prve volilne kampanje župana Zorana Jankovića pred 20 leti, obsega celovito prenovo in prizidavo Mahrove hiše, gradnjo štirietažne javne podzemne parkirne hiše pod odprto tržnico ter celovito prenovo odprte tržnice na Vodnikovem trgu. Obenem so del projekta še posegi v komunalno infrastrukturo - dograditev plinovodnega in elektroenergetskega omrežja ter prestavitev dela javnega vodovodnega omrežja, fekalne in meteorne kanalizacije na Vodnikovem trgu ter telekomunikacijskega voda. Po prenovi in dozidavi Mahrove hiše se bo vanjo preselila pokrita tržnica, dodatno pa je predvidena še kulinarična tržnica. Med novim in starim delom je predviden s stekleno streho pokrit atrij, ki bo lahko namenjen raznim javnim dogodkom. Stavba bo še naprej namenjena pretežno mestni upravi, v mansardi severnega trakta pa so predvidena tudi tri stanovanja, ki bodo nadomestila obstoječa stanovanja v Mahrovi hiši.

Načrtovana prenova ljubljanske tržnice FOTO: MOL

V parkirni hiši bo ena kletna etaža namenjena dostavi za tržnico s 33 parkirnimi mesti za dostavna vozila, in raznim servisnim prostorom, vključno s prostorom za odpadke. Odpadki in dostava se bodo tako umaknili z zunanjih površin tržnice. Ostale tri kletne etaže bodo namenjene parkiranju osebnih vozil obiskovalcev in okoliških stanovalcev s skupaj 245 parkirnimi mesti za osebna vozila in 14 za motorje. Uvoz v garažno hišo in izvoz iz nje sta predvidena na križišču Kopitarjeve ceste in Poljanskega nasipa preko uvozno-izvozne klančine. Za parkiranje koles je v medetaži kleti pod prizidkom Mahrove hiše predvidena javna kolesarnica s 300 parkirnimi mesti za kolesa. Vodnikov trg z odprto tržnico bo medtem glede na projekt po celoviti prenovi še naprej ohranil značaj zelenega prostora z drevesi, današnja zasaditev bo odstranjena in nadomeščena z novo. V času gradnje se bo živilska tržnica z Vodnikovega trga začasno preselila na druge površine v okolici, zato naj ponudba tržnice ne bi bila okrnjena. Za projekt je bila izvedena presoja vplivov na okolje, iz katere izhaja, da nameravana gradnja nima pomembnih škodljivih vplivov na okolje. Mora pa z namenom preprečitve, zmanjšanja ali odprave škodljivih vplivov na okolje pri gradnji, uporabi oz. obratovanju objektov in morebitni opustitvi objektov oz. posega, poleg zakonsko predpisanih, upoštevati tudi dodatne ukrepe in pogoje, piše v 117-stranski odločbi o izdaji integralnega gradbenega dovoljenja, objavljeni na spletnih straneh vlade. Tako so v njej med drugim predvideni pogoji za varstvo tal in podzemnih voda v času pripravljalnih del in gradnje, za zniževanje tlakov in odvajanje podzemne vode iz gradbene jame, za varstvo narave, zraka, pred hrupom in pred vibracijami v času gradnje, za ravnanje z odpadki med gradnjo, za izvedbo parkirnih površin v kletnih etažah, za varstvo tal ter podzemnih voda v času obratovanja prenovljenega kompleksa tržnice in za varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem med obratovanjem.