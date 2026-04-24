Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zelena luč prenovi ljubljanske tržnice

Ljubljana, 24. 04. 2026 11.27 pred 47 minutami 3 min branja 16

Avtor:
STA N.V.
Načrtovana prenova ljubljanske tržnice

Ministrstvo za naravne vire in prostor je ta teden izdalo integralno gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice. Pri tem je določilo tudi številne pogoje na področju okolja in varstva kulturne dediščine. Dovoljenje še ni pravnomočno, glede na odločne nasprotnike projekta bo skoraj gotovo sprožen upravni spor.

Projekt, ki je eden od še neuresničenih projektov iz prve volilne kampanje župana Zorana Jankovića pred 20 leti, obsega celovito prenovo in prizidavo Mahrove hiše, gradnjo štirietažne javne podzemne parkirne hiše pod odprto tržnico ter celovito prenovo odprte tržnice na Vodnikovem trgu.

Obenem so del projekta še posegi v komunalno infrastrukturo - dograditev plinovodnega in elektroenergetskega omrežja ter prestavitev dela javnega vodovodnega omrežja, fekalne in meteorne kanalizacije na Vodnikovem trgu ter telekomunikacijskega voda.

Po prenovi in dozidavi Mahrove hiše se bo vanjo preselila pokrita tržnica, dodatno pa je predvidena še kulinarična tržnica. Med novim in starim delom je predviden s stekleno streho pokrit atrij, ki bo lahko namenjen raznim javnim dogodkom. Stavba bo še naprej namenjena pretežno mestni upravi, v mansardi severnega trakta pa so predvidena tudi tri stanovanja, ki bodo nadomestila obstoječa stanovanja v Mahrovi hiši.

FOTO: MOL

V parkirni hiši bo ena kletna etaža namenjena dostavi za tržnico s 33 parkirnimi mesti za dostavna vozila, in raznim servisnim prostorom, vključno s prostorom za odpadke. Odpadki in dostava se bodo tako umaknili z zunanjih površin tržnice. Ostale tri kletne etaže bodo namenjene parkiranju osebnih vozil obiskovalcev in okoliških stanovalcev s skupaj 245 parkirnimi mesti za osebna vozila in 14 za motorje.

Uvoz v garažno hišo in izvoz iz nje sta predvidena na križišču Kopitarjeve ceste in Poljanskega nasipa preko uvozno-izvozne klančine. Za parkiranje koles je v medetaži kleti pod prizidkom Mahrove hiše predvidena javna kolesarnica s 300 parkirnimi mesti za kolesa.

Vodnikov trg z odprto tržnico bo medtem glede na projekt po celoviti prenovi še naprej ohranil značaj zelenega prostora z drevesi, današnja zasaditev bo odstranjena in nadomeščena z novo. V času gradnje se bo živilska tržnica z Vodnikovega trga začasno preselila na druge površine v okolici, zato naj ponudba tržnice ne bi bila okrnjena.

Za projekt je bila izvedena presoja vplivov na okolje, iz katere izhaja, da nameravana gradnja nima pomembnih škodljivih vplivov na okolje. Mora pa z namenom preprečitve, zmanjšanja ali odprave škodljivih vplivov na okolje pri gradnji, uporabi oz. obratovanju objektov in morebitni opustitvi objektov oz. posega, poleg zakonsko predpisanih, upoštevati tudi dodatne ukrepe in pogoje, piše v 117-stranski odločbi o izdaji integralnega gradbenega dovoljenja, objavljeni na spletnih straneh vlade.

Tako so v njej med drugim predvideni pogoji za varstvo tal in podzemnih voda v času pripravljalnih del in gradnje, za zniževanje tlakov in odvajanje podzemne vode iz gradbene jame, za varstvo narave, zraka, pred hrupom in pred vibracijami v času gradnje, za ravnanje z odpadki med gradnjo, za izvedbo parkirnih površin v kletnih etažah, za varstvo tal ter podzemnih voda v času obratovanja prenovljenega kompleksa tržnice in za varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem med obratovanjem.

Določeni so tudi pogoji za zaščito drevoreda na Adamič-Lundrovem nabrežju, za zaščito platan na Krekovem trgu ter za zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja dreves na območju.

Ob predvidenih ukrepih za varovanje okolja in narave pa je določen še niz pogojev in ukrepov za varovanje kulturne dediščine na območju, torej Mahrove hiše, semenišča, župnišča, tržnice oz. arkad Jožeta Plečnika in ljubljanske stolnice. Gre za ukrepe tako v času gradnje kot obratovanja, ki izhajajo iz že izdelanih elaboratov in programov oz. bodo vključeni v študije, ki jih bo treba še izdelati.

Odločba o izdanem integralnem gradbenem dovoljenju še ni pravnomočna. Zoper njo je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na upravno sodišče v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Glede na odločne nasprotnike projektu, ki že leta opozarjajo, da bo prenova uničila kulturno dediščino na območju, in si prizadevajo projekt ustaviti, je upravni spor skoraj neizogiben. Med stranskimi udeleženci v postopku izdaje dovoljenja sta bili npr. tudi civilna iniciativa Tržnice ne damo in nevladna okoljska organizacija Alpe Adria Green.

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mm n
24. 04. 2026 12.22
Arheologi bodo prevzeli trznico za nadaljnih deset let, ker ko se bo zacelo kopat, se vedno kaj iz preteklosti najde.
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
24. 04. 2026 12.17
Kdaj bo dokončal stožice? Ta srb načrtno uničuje kulturno dediščino slovenije. Ta tip načrtno uničuje pitno vodo. Ta tip odpira projekte v lovu na njegove procente in za seboj pušča požganino. Kdo ga bo ustavil?
Odgovori
0 0
Amenhotep
24. 04. 2026 12.15
Končno bi se lahko nekaj naredilo na bolje, pa so spet nekateri proti..
Odgovori
-2
0 2
waga7
24. 04. 2026 12.14
Super, skrajni čas, kdor bo proti je pa res svetlobna leta za luno
Odgovori
-2
0 2
peglezn
24. 04. 2026 12.13
zdaj ne bo več tržnica, ampak "pijaca".
Odgovori
+3
3 0
peglezn
24. 04. 2026 12.10
kateri od sončkov bo pa vodja projekta?
Odgovori
+3
3 0
Tomvojo
24. 04. 2026 12.09
Pa to sploh ni več tržnica. neko Zokijevo skrpucalo.
Odgovori
+3
4 1
zmerni pesimist
24. 04. 2026 12.02
Bo prej janković odletel ko pa tržnica zgrajena
Odgovori
+3
3 0
tavbix
24. 04. 2026 11.56
Treba še pod staro vlado uredit vse za šerifa 10%.
Odgovori
+7
7 0
mitja123123
24. 04. 2026 11.54
Super, podpiram, bo boljše kot pa trenutni kaos
Odgovori
+0
4 4
suleol
24. 04. 2026 11.51
bravo janukovic
Odgovori
-5
0 5
suleol
24. 04. 2026 11.52
ljubljana je zelo lepa, pustmo migracije ljudi ki so zadnjih par let okupirali mesto
Odgovori
-3
0 3
brezveze13
24. 04. 2026 11.41
ministerstvo hiti polniti botrov proračun
Odgovori
+4
4 0
AleksanderS
24. 04. 2026 11.38
Prejšnja koalicija je res neverjetna. V svojem mandatu so že tako obremenjeno prebivalstvo še dodatno obremenili z davki, zdaj bi pa še dodatno dvigovali davke. Med volitvami pa so vsi razlagali, da so za razbremenitev plač. Se vidi, koliko je levim strankam za verjeti. Še sreča, da smo jim na volitvah odvzeli mandat.
Odgovori
+4
6 2
AleksanderS
24. 04. 2026 11.38
use bo unicu
Odgovori
+1
3 2
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Vam ni všeč, s kom se druži vaš otrok? Tako ukrepate brez slabe volje
V srebrni mini obleki je dvignila temperaturo
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Slovenska podjetnica o tem, kako je s prijateljico sprejela pomembno odločitev
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Je Ajdovska deklica res izginila? Vse o znameniti skali na gori Prisojnik
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Michael Jackson pred sodiščem
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669