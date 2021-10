Zelena luč ustanovitvi Visoke šole Grm Novo mesto, opozicija kritična

Predlog odloka, ki ga je v obravnavo državnega zbora predložila skupina koalicijskih poslancev, je kot matično delovno telo že predhodno obravnaval in potrdil odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino.

Ob tem je Slavinec spomnil tudi na sprejeto namero o ustanovitvi javnega visokošolskega zavoda, univerze s sedežem v Novem mestu. Pismo o nameri je podpisala tudi visoka šola Grm. "Če pride do preoblikovanja obstoječe institucije, nastane pomislek, kaj to pomeni za omenjeni sklep," je dejal in dodal, da obstaja interes, da se vse tamkajšnje visokošolske pobude združijo v eno univerzo, in ne v dve in morda še kakšen samostojni zavod.

Opozicija kritična

Opozicija je sicer do odloka kritična. Gregor Židan iz vrst Socialnih demokratov je opozoril, da gre pri preoblikovanju zasebnega zavoda v javnega za še eno "politično, potencialno korupcijsko lomastenje stranke SDS in njenih pajdašev v visokem šolstvu". Po njegovem mnenju je lahko konflikt interesov tudi to, da je nekdanji dekan te šole sedanji minister za kmetijstvo, Jože Podgoršek.

Violeta Tomić (Levica) je spomnila, da je tudi novomeški župan Gregor Macedoni predlagal, da se sprejetje odloka zamrzne, dokler ne bo končan postopek ustanovitve univerze v Novem mestu. "V Levici smo jim prisluhnili in predlagali dopolnilo, naj predmetni odlok začne veljati čez sto let, se pravi leta 2122," je dejala in dodala, da želijo s tem zaustaviti strokovno neutemeljeno ter politično in interesno motivirano ustanavljanje javno financiranih izobraževalnih institucij.