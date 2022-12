Zelena luč vlade za nakup štirih manjših letal za gašenje iz zraka

Vlada je po današnji seji sporočila, da je dala zeleno luč za nakup letal za gašenje iz zraka. Vlada je tako ministrstvu za obrambo naložila, naj v najkrajšem možnem času začne z izvedbo postopkov izdelave investicijske in razpisne dokumentacije, vključno z objavo javnega naročila. "Za preučitev potrebe in priprave programa vzpostavitve zmogljivosti za gašenje iz zraka so bile izvedene analize različnih variant, ki so pokazale, da je najprimernejša rešitev za obvladovanje velikih požarov v naravi v Republiki Sloveniji nakup novih manjših letal za gašenje," so zapisali v sporočilu za javnost.