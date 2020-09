Zelena luč za 15. Otroški bazar!

Na 15. otroškem bazarju bo Bazarko tudi to leto na poskrbel za tradicionalno bogato sejemsko ponudbo, nakupe s sejemskimi popusti, nakupe v Showroomu spletnih trgovin, brezplačne delavnice za najmlajše, številne športne aktivnosti, glasbene, plesne in gledališke nastope in mini živalski vrt na prostem.

NIKA ZORJAN, BQL, TIMMY KIDS TV, MINI ŽIVALSKI VRT IN ŠE IN ŠE!

To leto bo dogajanje kljub obveznemu nošenju mask in rednemu razkuževanju rok, družinsko razigrano in veselo! 12. in 13. septembra bo med 9.00 uro zjutraj in 19. uro popoldne ploščad Gospodarskega razstavišča zavzel že 15. Otroški bazar.

Gre za najboljšo izobraževalno-zabavno družinsko prireditev. Pelo in plesalo se bo skupaj z Niko Zorjan, BQL, Timmy Kids TV, manjkal pa ne bo niti mini živalski vrt in še in še!

Organizatorji zagotavljajo, da bodo na dogodku vzpostavljeni ukrepi za zaščito zdravja in varnosti vseh udeležencev in sodelujočih in da bodo upoštevana vsa priporočila in navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.