Zelena luč za brezplačna kosila za vse osnovnošolce, a šele z letom 2027

Po predlogu Inštituta 8. marec bi se novelo zakona o šolski prehrani in spremembo zakona o osnovni šoli, s katerima bi uvedli brezplačna kosila za vse osnovnošolce, začelo uporabljati 1. januarja 2024, a je odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino na današnji seji sprejel vladno dopolnilo, po katerem bi se spremembe začele uporabljati septembra 2027.

Vlada je namreč opozorila, da veliko šol prostorsko in kadrovsko ni pripravljenih na takšno povečanje števila kosil, do česar bo po uveljavitvi sprememb zagotovo prišlo, zato želijo z zamikom začetka uporabe zakona šolam dati možnost, da se ustrezno pripravijo.

Je pa odbor za to, da bi ublažil stiske otrok iz socialno šibkejših družin še pred septembrom 2027, na predlog koalicije v zakon vnesel določilo, s katerim je dvignil cenzus za subvencioniranje kosil. Tako naj bi bili z novim šolskim letom do brezplačnega kosila upravičeni vsi otroci, katerih starši so uvrščeni do vključno četrtega dohodkovnega razreda. Otroci, katerih starši so v petem dohodkovnem razredu, pa bi imeli pravico do 50-odstotne subvencije. Po besedah Tatjane Greif (Levica) želijo s tem ublažiti stiske tistih, ki se trenutno nahajajo na meji, ko bi jim pripadala subvencija.

Mojca Lukan iz Inštituta 8. marec je sicer poslance pozvala, da bi že z naslednjim šolskim letom uvedli brezplačna kosila za vse učence, a so v koaliciji opozorili, da tako velikih sprememb ni mogoče uvajati čez noč. Tudi proračunska sredstva so omejena, je opozorila Vera Granfol (Svoboda).