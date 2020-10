Zelena luč za elektronske vinjete

Novi sistem cestninjenja osebnih vozil bo deloval tako, da bodo kamere snemale registrske tablice, Darsovi nadzorni mehanizmi pa bodo bdeli nad tem, kdo je vinjeto plačal in kdo ne. Če jo je, se bodo podatki takoj izbrisali, če ne, bodo izbrisani ob koncu postopka.

Nakup e-vinjete bo mogoč preko aplikacije, spleta ali na bencinskih servisih. Vinjeta bo veljala eno leto od nakupa, in ne tako kot zdaj, ko velja do 31. januarja prihodnjega leta. "Ljudje tudi ne bodo imeli vsakoletne folklore odstranjevanja nalepk z vetrobranskih stekel," je rešitev pospremil minister za infrastrukturoJernej Vrtovec.

V uporabi bodo ostale sedanje kategorije vinjet, torej letna, polletna in tedenska za tri različne kategorije vozil nosilnosti do 3,5 tone. Cena bo po zagotovilih ministrstva za infrastrukturo ostala enaka. Sedaj je za letno vinjeto za osebni avtomobil treba odšteti 110 evrov, za mesečno 30, za tedensko pa 15 evrov. Ob umiku vozila iz prometa bo možno povračilo dela denarja.

Večina poslanskih skupin je rešitve za uvedbo e-vinjet za osebna vozila podprla. Ob tem so se pojavili pozivi, naj ministrstvo ne odstopa od načrtov, da bo cena vinjete ostala enaka in da bo plačevanje cestnine ostalo enako, torej da bo ostalo vezano na časovno obdobje in da ne bo v prihodnosti prešlo na plačevanje po prevoženih kilometrih, za kar obstajajo prizadevanja Evropske komisije.

V LMŠ noveli niso nasprotovali, je pa niso podprli zato, ker po njihovem v njej manjkajo varnostni mehanizmi, ki bi preprečevali zlorabe. Prepričani so, da bo več kraj registrskih tablic in njihovih menjav med avtomobili. Proti pa so bili v Levici, saj se jim zdita problematična možnost prehoda na plačilo po prevoženih kilometrih in vidik zasebnosti, saj naj bi sistem omogočil novo masovno zbiranje podatkov o prebivalcih.