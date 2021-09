Zelena luč za montažne objekte za tuje delavce v Orehku

Kot so v sredo poročale Primorske novice, je investitor Yapi Merkezi na omenjenih zemljiščih sicer že odstranil propadajoče stavbe nekdanje farme in tudi že začel z gradbenimi posegi.

Nastanitveni center, ki ga bodo sestavljali montažni objekti, je predviden za obdobje do zaključka gradnje drugega tira, toda ne več kot za pet let. Umeščen bo na robu naselja, na degradiranem območju zapuščenih hlevov nekdanje kmetijske zadruge, obsegal pa bo slaba dva hektarja. Ker na območju ni zgrajene fekalne in meteorne kanalizacije, bo za fekalne in odpadne sanitarne vode predvidena mala komunalna čistilna naprava, izhaja iz gradiva k seji.

Nameščanje turških delavcev sicer razburja že vse od prve napovedi. Kot je pred časom poročala oddaja SVET, so največ razburjenja povzročile prve informacije, da bodo "delavci živeli kot moderni sužnji, s 24-urnim nadzorom in prepovedjo izhoda".

Na pravice tujih delavcev pri nas je takrat opozoril tudi Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, ki pravi: tudi delavci migranti so ljudje. "To niso delavci, ki imajo funkcijo, da se prižgejo ob šestih ali ne vem kdaj in se ugasnejo ob dveh. To so ljudje, ki imajo vso pravico, da živijo svoje življenje tudi po drugi uri, ko odvržejo svoja delovna oblačila in gredo pač v svoje domove oziroma nastanitve," je poudaril.

Kampus bo povsem samooskrben, delavci bodo imeli svojega zdravnika in kuharja. Je pa za precej razburjenja poskrbelo dejstvo, da bodo živeli milo rečeno popolnoma izolirani od civilizacije. Toda župan je takrat zatrdil, da lokalna skupnost ni zahtevala nadzora nad delavci: "Oni opravljajo osem ur svoje delo, verjetno kasneje tudi počivajo, seveda pa imajo vso pravico, da si tudi ogledajo oziroma izkoristijo svoj prosti čas za kaj drugega."

Da vaščani turške delavce sprejemajo z odprtimi rokami in se ne bojijo njihovega prihoda, je poudarila tudi predstavnica krajevne skupnosti. "S strani vaščanov praktično ni bilo nobenega upora. Bilo je sicer nekaj pomislekov glede števila nastanjenih delavcev, kar se tiče drugih zadev pa ne. Tako, da je bilo večinsko mnenje izraženo pozitivno."