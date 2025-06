Zelena luč za skrajšani delovni čas v času kriz in nesreč

Poslanci so potrdili zakon o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ki ga je vlada pripravila s ciljem, da bi lahko v času kriz in naravnih nesreč zaščitili podjetja in delovna mesta. K sprejetju zakona so dlje časa pozivali delodajalci.

Zakon, ki ga je podprlo 74 poslancev, proti ni bil nihče, vzpostavlja stalno shemo skrajšanega delovnega časa, ki jo bo lahko vlada aktivirala v primeru naravne ali druge nesreče oziroma kriznih razmer. Do subvencije v okviru sheme bodo upravičene pravne ali fizične osebe, vpisane v poslovni register, ki zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za poln delovni čas, oz. fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev.

Upravičena podjetja ne bodo smela biti v postopku stečaja ali likvidacije oziroma imeti neplačanih obveznosti do države, hkrati pa tudi ne bodo smela biti (ne)posredni uporabnik državnega proračuna. Pogoj za pridobitev državne pomoči bo, da vsaj 30 odstotkom zaposlenim mesečno ne bodo mogla zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela ter bodo delovni čas zaposlenih skrajšala za od pet do največ 20 ur na teden. Posamezno podjetje bo lahko na posamezen dogodek (naravno nesrečo, krizo) v shemo vključeno največ šest mesecev v obdobju dveh let, država pa bo preko Zavoda RS za zaposlovanje subvencionirala 60 odstotkov nadomestila plače za čas skrajšanega delovnega časa brez prispevkov (bruto I). Delno povračilo nadomestila plače sicer ne bo smelo presegati 50 odstotkov zadnje znane povprečne plače. Delavec se bo moral v petih delovnih dneh od odreditve skrajšanega delovnega časa prijaviti v posebno evidenco delavcev pri zavodu in o tem obvestiti delodajalca. V času odrejenega skrajšanega delovnega časa se bo imel pravico in dolžnost vključiti v usposabljanje in izobraževanje. O vrsti usposabljanja ali izobraževanja se bo dogovoril z zavodom. Za vsako uro prisotnosti v programu usposabljanja ali izobraževanja bo upravičen do dodatka za vključitev in tudi dodatka za prevoz, kot ju določa pravilnik, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Seznam razpoložljivih usposabljanj in izobraževanj bo zavod objavil na svoji spletni strani. Delavcu, ki bo uspešno zaključil program usposabljanja ali izobraževanja, bo zavod izplačal denarno nagrado v višini 100 evrov.

