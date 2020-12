Zelena luč za smučišča, ki imajo odprte žičniške naprave

Najbolj zagnani smučarji bodo lahko do nadaljnjega na Pohorju smučali za 20 evrov na dan, vozovnice za mladino, študente in seniorje bodo na voljo po 15 evrov, otroci in invalidi pa bodo lahko smučali za deset evrov.

V Marpromu ob tem dodajajo, da bodo začetek sezone zaznamovali ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije. V vrsti ob vstopu na sedežnice in med prevozom na njih bo ves čas obvezna uporaba ustrezne obrazne maske. Pri tem se bosta lahko na šestsedežnici Pisker naenkrat peljala največ dva potnika, na dvosedežnici Sleme pa en. Hkrati bodo smučarji morali v vrsti in med vožnjo na traku ves čas ohranjati ustrezno medsebojno razdaljo vsaj metra in pol.