Zelena zima na smučiščih, stroški za elektriko letijo v nebo

Smučišče Cerkno. Potem ko so tik pred božičem že zagnali naprave, so jih na novega leta dan morali ponovno ustaviti. Razlog pa – premalo naravnega snega, vreme za izdelavo umetnega pa ... pretoplo.

"Če naredimo samo primerjavo – lansko leto smo imeli v tem času meter naravnega snega in smo postopoma dosneževali, tukaj pa zdaj delamo praktično sneg iz nule," je povedal Jože Oplotnik, direktor Hotela Cerkno.

In to ob cenah elektrike, ki so z novim letom poletele v nebo. Konkretno na Kaninu namesto 60 evrov na megavatno uro, kolikor so plačevali do 31. decembra, skok na 368 evrov na megavatno uro po prvem januarju.

Kar je nepredstavljivo, pojasnjuje direktorica, sicer tudi predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič. "Nimam rešitve, ni mi jasno, se pa bojim, da če bo ostala ta formula taka, kot je, da bomo imeli v februarju, ko bodo prišli prvi računi za januarsko elektriko, vsi kar resne težave."