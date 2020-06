Zelene površine prebujajo vsa čutila

Motivacija, raziskovanje, poskušanje

Dišeče cvetje, sočno sadje in okusna aroma zelišč so sinonim za dobro počutje. Zdravilni in ne le optično privlačni vrtovi navdušujejo mlajše kakor starejše obiskovalce. Z izkušnjami bogatijo vsakega ljubitelja narave ali naključnega obiskovalca vrta. Vrtnarjenje že dolgo velja za senzorično doživetje, izkušnjo in tudi terapijo. Lepo urejen vrt krepi našo samozavest, nas osrečuje, vabi k počitku in praznovanju življenja. Nudi navdih in inspiracijo, hkrati pa ponuja tudi kraj, kamor se umaknemo za nabiranje moči in spročanje.

icon-expand Barvitost in rastlinska raznolikost pripomoreta k edinstvenosti vrta. FOTO: Arhiv ponudnika

Stopicanje po travi Zvok šelestenja trave, vetrni zvončki in žuborenje vode prebujajo naša čutila, nas osredotočajo in umirjajo misli. Ko se sprehajamo bosi po poteh skozi vrt ali po mehki travi, podoživljamo stik z naravo in čutimo povezanost s svojo notranjostjo. Terapevtska hoja po drobnih dekorativnih kamenčkih ali peščenih poteh skozi vrt poskrbi za masažo stopal in boljšo prekrvavitev. Za zdravo travo pa ni pomembna le redna košnja. V suhih poletnih mesecih moramo zagotoviti tudi ustrezno količino vode, ki tla v vrtu ne spremenijo v samostoječo lužico, marveč jo optimalno navlažijo. Trava ima zelo kratke korenine s katerimi črpa vodo in hranilne snovi iz zemlje. Brez zadostne količine vode se korenine izčrpajo, postanejo šibke in se posušijo. Za travo je priporočljivo zalivanje ponoči in zgodaj zjutraj, saj ohlajena zemlja absorbira največ vode. Z zalivalniki GARDENA AquaZoom lahko zalivate travnate površine od 9 do 350m2. Za gredice in zelenjavne vrtove pa so na voljo zalivalniki AquaZoom compact.

icon-expand Zalivalci GARDENA AquaZoom poskrbijo za optimalno zalivanje rastlin in trave. FOTO: Arhiv ponudnika

Zalivanje brez jutranje budilke Avtomatizirani sistemi za namakanje GARDENA smart poskrbijo za samodejno zalivanje takrat, ko je to resnično potrebno. GARDENA smart senzor namestimo v tla, neposredno ob rastline. Preko pametne aplikacije nam sporočajo stanje v vrtu in samodejno uravnavajo namakanje povezanih zalivalnikov. Urnik zalivanja se vnaprej določi s programi preko aplikacije na vašem pametnem telefonu, kar vam prihrani zgodnje vstajanje.

icon-expand GARDENA smart senzor vas preko pametne aplikacije obvešča o stanju vlažnosti tal. FOTO: Arhiv ponudnika

Da bo vrt ponudil pravo »zen« doživetje, pa od nas zahteva tudi skrbno nego in premišljeno načrtovanje. S pomočjo brezplačne aplikacije GARDENA myGarden lahko izdelate simulacijo svojega sanjskega vrta. Izrišete lahko vse, kar si želite v vašem vrtu: gredice, trato, rastline, drevesa, vrtno pohištvo in še več. Ob ureditvi okolice vam omogoča tudi samodejno postavitev zalivalnih sistemov, ki bodo posrbeli za optimalno zalivanje vrta, trate in gredic.

icon-expand Z aplikacijo GARDENA myGarden brezplačno ustvarite simulacijo vašega sanjskega vrta. FOTO: Arhiv ponudnika

Spa v zelenju Medtem ko trata ob zalivalnih sistemih kljubuje vročini, ne smemo pozabiti tudi na ostale rastline v vrtu. S priročnimi ročnimi prhami in brizgalniki, ter stenskim nosilcem GARDENA, lahko sila enostavno zalijemo tudi bolj odročne rastline. Cev 15, 25 in 35 m se po uporabi samodejno navije v kolut, katerega pred zmrzaljo snamemo z vodila in pospravimo na varno.

icon-expand Priročni nosilec omogoča enostavno delo s cevjo in praktičnim samodejnim shranjevanjem. FOTO: Arhiv ponudnika

Z ročnimi prhami lahko poskrbite tudi za navihane otroške igre ali se v vročih poletnih mesecih ohladite kar na prostem. Tudi vrti tuš GARDENA zagotavlja hladilni učinek in se prileže po poležavanju v poletni vročini. Hladen tuš vas bo zagotovo spomnil na mrzlo prho po savnanju, ki okrepi imunski sistem. Ne pozabite tudi na promocijo robotskih kosilnic GARDENA Sileno, od 15. 04 .2020 – 15. 07. 2020! Več na spletni strani www.gardena.si/prihrani/.

icon-expand Robotska kosilnica Gardena Sileno FOTO: Arhiv ponudnika