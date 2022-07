Zeleni kapitalizem in podnebni zlom

John S. Dryzek v znameniti knjigi Politika zemlje: okoljski diskurzi identificira 9 različnih okoljskih diskurzov, ki na različne načine analizirajo obstoječe okoljske probleme in protislovja ter na različne načine predlagajo tudi rešitve zanje. Če se ozremo na današnje politične in ekonomske procese, je jasno, da sta v zadnjih dveh desetletjih prevladujoča predvsem dva okoljska diskurza: trajnostni razvoj (TR) in ekološka modernizacija (EM).

Trajnostni razvoj (TR) je postal eden globalno prevladujočih okoljskih diskurzov že v 90. letih, in sicer po objavi poročila Bruntlandine komisije leta 1987. TR izhaja iz predpostavke, da je gospodarska rast nujna, toda mora biti takšna, da ne ogroža rasti in razvoja prihodnjih generacij. Gospodarska rast mora biti hkrati okoljsko neškodljiva in pravična. Temeljni elementi TR so: sodelovanje med ljudmi in državami, gospodarska rast, zaščita okolja, dolgoročna trajnost in redistribucija. V tem smislu je TR predvsem antropocentričen, saj so v ospredju interesi in potrebe ljudi in ne narave, čeprav izhaja iz določenih omejitev, ki nam jih nalaga narava. Ekološka modernizacija (EM) je še nekoliko bolj specifičen projekt in diskurz. Ravno tako izhaja iz predpostavke, da obstajajo določene omejitve na našem planetu, toda te se lahko presežejo in rešijo predvsem prek tehnoloških rešitev. EM je tako sinonim za razvoj "zelenih" tehnologij, ki pa jih največkrat sam trg ne more proizvesti. Zato je ta zelena gospodarska rast, ki je utemeljena na zeleni tehnologiji, največkrat posledica tesnega sodelovanja vlad z različnimi frakcijami kapitala. Tako gre na nek način za iskanje novih, zelenih tržnih niš in za produkcijo "zelene frakcije kapitala".

Skupne značilnosti obeh diskurzov niso presenetljive: ohranjanje kapitalizma, minimalne spremembe, razvoj tehnologije in predvsem sodelovanje države, ekspertov in industrije v iskanju novih, "trajnostnih" rešitev za ta svet. Oba diskurza izhajata iz vprašanja, kako je možno ozeleniti kapitalizem, tako da ne pride do radikalnih sprememb v lastninskih odnosih, temveč da se prek tehnološkega razvoja in ob upoštevanju določenih omejitev minimalizira okoljska škoda. Takšna konceptualizacija zelenega prehoda je danes nedvomno hegemonska. Toda vprašanje je, kaj vse implicira takšen narativ o zelenem kapitalističnem prehodu in ali lahko zares zelene tehnologije – sploh tiste, proti katerim gremo danes, v smeri elektrifikacije vsega –, doprinesejo k preprečitvi podnebnega zloma.