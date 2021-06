Zeleni Kras: na majhnem območju kar 13 tisoč jam

Kraške pojave začnemo spoznavati v šoli in verjetno je ni pokrajine, ki bi jo tako značilno zaznamovala voda, kot Kras. Apnenčasta tla so poskrbela, da je danes na tem sorazmerno majhnem območju 13.000 jam. A zanimiva je tudi na površju. Obiskovalcem ponuja edinstvene priložnosti spoznavanja naravnih fenomenov, povezanih s kulturno in naravno dediščino. Primerna je za vse vrste aktivnosti v naravi, zato jo bomo malo bolje spoznali.

