Zeleni pingvin pomaga soustvarjati boljšo prihodnost za prihodnje generacije

Zeleni spletni vplivnež nas uči in spodbuja k aktivnemu in učinkovitemu naslavljanju podnebnih ciljev in si prizadeva k zmanjšanju porabe energije in virov.

Verjetno se danes že vsi zavedamo, da ljudje s svojimi vsakodnevnimi dejanji, kot so vožnja z avtomobilom, igranjem računalniških igric, ogrevanjem stanovanj, izdelavo oblačil, proizvajamo toplogredne pline. Najbrž pa vsi še ne vemo, da lahko s predelavo ene tone starega papirja ohranimo 17 odraslih dreves. Da v Sloveniji na leto zberemo 170 000 ton odpadnega papirja in tako s tem ohranimo 3 milijone dreves. Ali pa to, da promet v Sloveniji prispeva več kot 50 % vseh izpustov toplogrednih plinov in onesnažuje znak, kar ima negativen vpliv na zdravje ljudi, živali in rastlin. In s tovrstnimi vprašanji, podatki ter izzivi, s katerimi se vsak dan srečujemo, se poskuša na poučen in priljuden način soočiti tudi Zeleni pingvin.

icon-expand Zelenega pingvina in njegove nasvete lahko spremljate tudi na Instagramu. FOTO: D'Agency

Novodobni vplivnež preko svojega profila na platformah Twitter in Instagram poučuje svoje sledilce, kako zmanjšati emisije CO2. Slednje namreč neposredno vplivajo na višje temperature in taljenje arktičnega ledu. Zmanjšanje emisij ogljika ostaja prvi cilj, ki ga moramo doseči, da zagotovimo varno prihodnost zase in za prihodnje generacije. Zeleni pingvin vendarle ni zgolj spletni vplivnež, ki poskuša preko praktičnih informacij in nasvetov soustvarjati boljšo prihodnost. Je tudi digitalna rešitev, ki povezuje podatke o porabi energije in virov s podatki o vedenju uporabnikov, skozi privlačno uporabniško izkušnjo ozavešča otroke in odrasle ter predaja znanje za zmanjšanje porabe energije in virov. Dolgoročno bodo namreč imele pametne digitalne rešitve ključno vlogo v gradnji bolj zelene infrastrukture, omogočale optimizacijo omrežij, hkrati pa bodo prispevale k energetski učinkovitosti in razogljičenju.

icon-expand Spletni vplivnež, ki vam vedno postreže z zelenimi nasveti. FOTO: D'Agency