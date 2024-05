Kako iz energetske krize, ki jo občutimo vsi Evropejci? Kako zaustaviti zaton stare celine, nekdaj vodilne gospodarske velesile? Zeleni prehod ali zeleni zastoj? So bila dejanja sedanje bruseljske garniture zadovoljiva? Odgovore na ta vprašanja so pred evropskimi volitvami iskali na gospodarski zbornici. V zunajparlamentarni stranki DeSUS pa so z Dobro državo predstavili skupno kandidatno listo. 76-letni Uroš Lipušček bo glas svežine v Bruslju, je prepričan nosilec liste. Kako odgovarja Pavel Rupar? Se z Glasom upokojencev podaja v evropsko tekmo?