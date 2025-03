Zeleni prehod Luke Koper: 100 milijonov za infrastrukturo

Tudi Luka Koper bo v luči zelenega prehoda, kot to zahteva zakonodaja za vsa evropska pristanišča, do leta 2030 morala omogočiti ladjam, ki so privezane v pristanišču, da se priključijo na elektriko. Gradnja primerne infrastrukture bo stala kar 100 milijonov evrov, ob tem pa pospešeno vlagajo še v elektrifikacijo vseh strojev in postavitev sončnih kolektorjev na strehe objektov v pristanišču. Kako pa bodo vsi ti milijonski vložki vplivali na konkurenčnost?