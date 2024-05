Zeleni in Nič od tega vložili listo kandidatov, Pirati nimajo dovolj podpisov

Na listi je več kandidatov, povezanih s stranko Svoboda. Poleg Klemna Grošlja , ki je soglasje za kandidaturo na listi Svobode umaknil po tistem, ko naj bi mu svet stranke določil predzadnje mesto na listi, bo kot zadnji na listi Zelenih Slovenije kandidiral direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo , ki je bil prav tako evidentiran kandidat za listo Svobode. Na osmem mestu pa je nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek , ki so jo iz Svobode izključili lani jeseni. Grošlju na listi sledijo podpredsednica stranke Zelenih Slovenije Nada Pavšer , ekološki kmetovalec Bogomil Knavs , raziskovalka Vesna Lavtižar , župan Občine Markovci Milan Gabrovec , sociologinja Valerija Korošec , umetnik in aktivist Renato Volker .

Kandidati so ob vložitvi liste poudarili, da se bodo zavzemali za socialno Evropo, trajnostni razvoj ter učinkovit zeleni prehod, za spoštovanje človekovih pravic, solidarnost in da pri tem ne bodo izključevali nikogar.

Grošelj, ki je bil na evropskih volitvah leta 2019 v evropski parlament izvoljen kot kandidat Liste Marjana Šarca, deluje v skupini liberalcev Renew, kamor spada tudi Gibanje Svoboda. A po njegovih besedah ni nujno, da bo v primeru izvolitve v tej skupini tudi nadaljeval, saj se po njegovih besedah v tej skupini dogajajo spremembe, do katerih je treba biti kritičen. Ob tem je omenil stranko ANO nekdanjega češkega premierja Andreja Babiša, ki "glasuje podobno kot italijanska skrajno desna stranka Liga".

Na kritiko vodilnega kandidata evropskih Zelenih Basa Eickhouta, da z izjemo barve v njihovem imenu v stranki ne prepoznava zelene politike, se je Grošelj odzval z navedbo, da lista Zelenih Slovenije presega obstoječe ideološke delitve.

Stranko Zeleni Slovenije sicer vodi nekdanji poslanec SDS Andrej Čuš. Po Grošljevih navedbah sta se o kandidaturi dogovorila po naključju, ko so izvedeli, da ima stranka odprt račun. Grošelj v razkoraku med Čuševo nekdanjo pripadnostjo desni stranki in sedanjo liberalno usmeritvijo stranke ne vidi problema. Ob tem je spomnil na nekatere kandidate leve sredine, ki so s "svojim glasovanjem omogočili vlado Janeza Janše".

Doslej poleg liste Zelenih Slovenije vloženih še 10 kandidatnih list, med njimi so liste vseh parlamentarnih strank (Gibanje Svoboda, SDS, NSi, SD in Levica) ter strank SLS, Vesna, Resni.ca, Dobra država in DeSUS ter Nič od tega. Kandidature je mogoče vložiti še danes do polnoči.

Pirati zbrali le dobrih 900 podpisov

Predlog liste kandidatk in kandidatov je vložila tudi Piratska stranka Slovenije, vendar ni priložila zadostnega števila podpisov volivcev, so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK). V skladu z zakonom o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament lahko politična stranka vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj štirih poslancev državnega zbora ali najmanj tisoč volivcev. Piratska stranka je predlagani listi kandidatov priložila 903 obrazce s podpisi podpore volivcev.

Stranka Nič od tega z željo po preboju v Evropski parlament vložila listo kandidatov

Stranka Nič od tega je z več kot 1100 overjenimi podpisi vložila listo kandidatov za evropske volitve. Nosilka liste je nekdanja poslanka Levice ter igralka Violeta Tomić, ki je ob vložitvi liste dejala, da si želijo preboja v evropski parlament, da bo njihova kampanja temeljila na satiri ter da bodo obstoječi politiki nastavili ogledalo.