Zelena infrastruktura za podnebno odpornejša mesta

Pri Corwinu verjamejo, da je prilagajanje podnebnim spremembam eden ključnih vidikov trajnostnega urbanega razvoja. Z rastjo mest se povečuje tudi delež neprepustnih površin, kar dodatno prispeva k tveganju za poplave, pomanjkanju vode, izgubi biotske raznovrstnosti in nastanku mestnih toplotnih otokov. Načrtno umeščanje in ohranjanje zelenih površin ima zato pomembno vlogo pri oblikovanju mest, da so bolje prilagojena podnebnim spremembam ter prijetnejša za bivanje.

Zelenje je nepogrešljiv del vseh projektov Corwina. FOTO: Arhiv ponudnika

Zelena infrastruktura vključuje povezane naravne in delno naravne elemente urbanega okolja, kot so parki, drevesa, zelene strehe, zelene fasade ter ozelenjene površine ob cestah in pešpoteh. Njihova premišljena zasnova prinaša številne koristi: pomaga pri zadrževanju padavinske vode, zmanjšuje pregrevanje stavb in blaži učinek mestnega toplotnega otoka, hkrati pa ustvarja življenjske prostore za različne živalske vrste. Poleg tega zelene površine omogočajo rekreacijo, sprostitev in druženje ter prispevajo k boljšemu počutju ljudi in višji kakovosti življenja v urbanem okolju. Za Corwin zelenje tako postaja nepogrešljiv del vsakega projekta. Z vključevanjem zelenja vnašajo naravo v mestno okolje ter prispevajo k večji odpornosti mest na podnebne spremembe.

Kvartet: zelenje kot sestavni del stanovanjske soseske

Soseska Kvartet je primer, kako je mogoče takšen pristop uresničiti v sodobni stanovanjski gradnji. Ena ključnih odločitev pri njenem načrtovanju je bila optimalna izraba zemljišča. S premišljeno zasnovo stavb in umestitvijo parkirišč v podzemno garažo so zagotovili več prostora za zelenje in javne površine. Tako je okoli štirih stanovanjskih stolpnic nastal približno 4.000 kvadratnih metrov velik park, urejen nad dvonadstropno podzemno garažo. Skupaj s Corwinovim projektom Blumental v Bratislavi, kjer drevesa že presegajo šest metrov višine in imajo razvite bogate krošnje, Kvartet dokazuje, da lahko tudi nad podzemnimi garažami uspeva bujno zelenje.

Park v soseski Kvartet FOTO: Arhiv ponudnika

Park ni namenjen zgolj estetski popestritvi okolja. Rahlo oblikovani travnati griči zagotavljajo več zasebnosti in zastirajo pogled na sosednjo cesto, otroška igrišča, sprehajalne poti, klopi in pitniki pa ustvarjajo prijeten prostor za prebivalce vseh generacij. Zeleno podobo parka dopolnjuje 272 dreves, 2.254 grmovnic in 885 vzpenjavk ter številne trajnice in čebulnice. Zelenje je vključeno tudi v same stavbe. Od 12. nadstropja navzgor imajo terase vgrajena korita, v katera lahko stanovalci posadijo rastline in tako svoje zasebne zunanje prostore oblikujejo po lastnih željah. Vzpenjavke dodatno mehčajo podobo fasad in ustvarjajo vizualno povezavo med arhitekturo in okoliško krajino. Takšen pristop omogoča, da zelenje ni omejeno zgolj na pritličje, temveč je prisotno na različnih nivojih stanovanjskega kompleksa. Park, ozelenjene površine in terase skupaj ustvarjajo okolje, ki spodbuja rekreacijo, sprostitev in spontano druženje.

4.000 kvadratnih metrov velik park je v soseski Kvartet urejen nad podzemno garažo. FOTO: Arhiv ponudnika

Zelene strehe z merljivimi okoljskimi učinki

Corwinovi drugi projekti kažejo, da lahko zelene strehe pomembno prispevajo k izboljšanju okoljskih razmer in naravnega ravnovesja v mestih. Na poslovni stavbi Blumental v Bratislavi so meritve s termovizijsko kamero pokazale, da imajo zelene strehe v izmerjenih razmerah do 24,4 stopinj Celzija nižje temperature od okoliških streh brez zelenja. To potrjuje, da zelene strehe pomagajo zmanjševati segrevanje stavb in njihove okolice ter prispevajo k blaženju učinka mestnega toplotnega otoka. Na stanovanjskem projektu Guthaus v Bratislavi pa so raziskovalci na zelenih strehah zabeležili več kot 24.000 nevretenčarjev, med njimi več deset različnih živalskih vrst in tri zavarovane vrste žuželk. Ti primeri kažejo, da zelene strehe niso zgolj estetska nadgradnja stavb. Če so premišljeno zasnovane, lahko številnim živalskim vrstam zagotavljajo dragocen življenjski prostor in prispevajo k bolj zdravim mestnim ekosistemom.

Zelene strehe niso zgolj estetska nadgradnja stavb FOTO: Arhiv ponudnika

Vilharia: zelene strehe kot podaljšek delovnega prostora

S poslovno stavbo Vilharia v Ljubljani so pri Corwinu naredili še korak dlje. Več kot 2.000 kvadratnih metrov zelenih in uporabnih strešnih površin je namenjenih izključno uporabnikom stavbe. Na njih so urejeni prostori za delo, sestanke, rekreacijo, sprostitev in druženje. Strehe tako širijo delovno okolje tudi na prosto in uporabnikom omogočajo, da je stik z zunanjim okoljem del njihovega vsakdana. Poleg prostorov za uporabnike imajo strehe tudi pomembno okoljsko vlogo. Zelene površine z 78 drevesi, 306 grmovnicami, 799 bambusi in 4.624 okrasnimi travami pomagajo zadrževati padavinsko vodo, zmanjšujejo segrevanje stavbe, blažijo lokalne temperaturne razlike in ustvarjajo življenjski prostor za različne živalske vrste. Njihova zasnova tako združuje potrebe uporabnikov stavbe z okoljskimi prednostmi zelenih površin v mestih. Na strehi so tudi čebelnjaki, raznolike zasaditve pa zagotavljajo podporo opraševalcem in dodatno prispevajo k temu, da streha postane aktiven del zelene infrastrukture območja, ne zgolj dekorativna zelena površina.

Na poslovni stavbi Vilharia je več kot 2.000 kvadratnih metrov zelenih strešnih površin. FOTO: Arhiv ponudnika