Zeleno luč dočakal še četrti odsek. Ovir za sekcijsko merjenje ni več

Urad za meroslovje je sporočil, da so danes končali postopek prve overitve za 12 kilometrov dolg odsek na štajerski avtocesti od predora Podmilj do kraja Ločica v smeri proti Mariboru. Gre za enega od štirih odsekov, na katerem bo potekalo sekcijsko merjenje hitrosti, in za edinega, ki zelene luči še ni imel.

Kot smo poročali, se je zapletlo zaradi napake na merilnem mestu. Prve meritve je urad za meroslovje na območju trojanskih predorov opravil sredi avgusta. Vendar je Dars konec istega meseca odpravljal določene pomanjkljivosti. Težava je, da je pri tem odstranil kamere, česar pa ne bi smel.

Sekcijsko merjenje hitrosti bo potekalo na štirih odsekih, poleg območja trojanskih predorov še na višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici in med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice proti Kranju. Overitev teh odsekov je urad za meroslovje, sicer z veliko zamudo, zaključil v prvih dneh septembra.

Vse štiri zelene luči so bile formalni pogoj, da bi Policija z merjenjem hitrosti lahko začela. A preden sekcijsko merjenje dejansko zaživi, mora dobavitelj izvesti šolanje za Policijo, sledi popolna integracija sekcijskega merjenja v informacijski sistem Policije. Ta mora v testnem obdobju preveriti delovanje sistema in pa tudi vse zaledne sisteme, ki bodo avtomatsko obdelovali podatke. Šele nato bo Policija sporočila uraden datum, ko bodo novi radarji začeli tudi v praksi delovati.