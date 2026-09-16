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Slovenija

Zeleno luč dočakal še četrti odsek. Ovir za sekcijsko merjenje ni več

Ljubljana, 16. 09. 2026 17.44 pred 57 minutami 2 min branja 4

Avtor:
D.L.
Sekcijsko merjenje hitrosti

Urad za meroslovje je zaključil overitev zadnjega, 12-kilometrskega odseka na štajerski avtocesti. S tem so izpolnjeni vsi formalni pogoji za vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti, ki bo nadzorovalo štiri prometne točke po državi.

Predor Trojane
Predor Trojane
FOTO: Bobo

Urad za meroslovje je sporočil, da so danes končali postopek prve overitve za 12 kilometrov dolg odsek na štajerski avtocesti od predora Podmilj do kraja Ločica v smeri proti Mariboru. Gre za enega od štirih odsekov, na katerem bo potekalo sekcijsko merjenje hitrosti, in za edinega, ki zelene luči še ni imel. 

Kot smo poročali, se je zapletlo zaradi napake na merilnem mestu. Prve meritve je urad za meroslovje na območju trojanskih predorov opravil sredi avgusta. Vendar je Dars konec istega meseca odpravljal določene pomanjkljivosti. Težava je, da je pri tem odstranil kamere, česar pa ne bi smel.

Sekcijsko merjenje hitrosti bo potekalo na štirih odsekih, poleg območja trojanskih predorov še na višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici in med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice proti Kranju. Overitev teh odsekov je urad za meroslovje, sicer z veliko zamudo, zaključil v prvih dneh septembra.

Vse štiri zelene luči so bile formalni pogoj, da bi Policija z merjenjem hitrosti lahko začela. A preden sekcijsko merjenje dejansko zaživi, mora dobavitelj izvesti šolanje za Policijo, sledi popolna integracija sekcijskega merjenja v informacijski sistem Policije. Ta mora v testnem obdobju preveriti delovanje sistema in pa tudi vse zaledne sisteme, ki bodo avtomatsko obdelovali podatke. Šele nato bo Policija sporočila uraden datum, ko bodo novi radarji začeli tudi v praksi delovati.

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KOMENTARJI4

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kokicas
16. 09. 2026 20.14
12km med predori in vse vmes vozit 100km na uro kjer res v zadnjih letih ni biko prometnih nesreč, kjer skoz nekaj obnavkjajo ni nomalno je pa oz bo pa dosti voznikov dobilo poloznico. Samo zato so izbrali ta odcek.
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+1
1 0
Banion
16. 09. 2026 20.19
ni bilo nesreč, pe+ravilno si ugotovil morda tudi za to ker je tam omejitev
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0 0
vlahov
16. 09. 2026 20.08
Gre za navaden davek pokvarjene države-
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0 0
ledr
16. 09. 2026 20.00
Na bruhanje mi gre... Samo kasiranje na vsakem koraku. Da bi pa naredili kaj konkretnega za to, da bi iz cest spravili dejanske divjake, to pa ne. To pa je bistveno preveč za nivo inteligence naših strokovnjakov.
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-1
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