Zeleno luč zvišanjem kazni za tihotapljenje tujcev

Odbor za pravosodje je za obravnavo na plenarni seji pripravil predlog spremembe kazenskega zakonika, ki zvišuje kazni za organizatorje nezakonitih prehodov meje in za pomoč pri nezakonitem bivanju pri Sloveniji. Predlog zvišuje kazni za tiste, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem tujcev v Slovenijo, z zdajšnjih do petih let zapora na od tri do deset let zapora.

Predlog kazen zvišuje tistim, ki pomagajo pri nezakonitem preseljevanju v Slovenijo s preslepitvijo pristojnih organov. Predlog zvišuje tudi kazen za tiste, ki pri obeh navedenih kaznivih dejanjih pridobijo nesorazmerno premoženjsko korist ali jih zagrešijo v hudodelski združbi, in sicer z zdajšnjih od enega do osmih let zapora na od tri do 15 let zapora. Predlog spremembe je v DZ vložil državni svet, v osnovni različici pa je predvidevala, da bi se vsak nezakonit prehod državne meje opredelil kot kaznivo dejanje. A so po opozorilih zakonodajno-pravne službe DZ, tožilstva pa tudi vlade, da bi lahko takšna rešitev pomenila neskladje v zakonodaji (prehod meje je namreč v zakonu o tujcih že opredeljen kot prekršek), v koaliciji pripravili dopolnilo, po katerem predlog zgolj zvišuje kazni za že omenjeno tihotapljenje in pomoč pri nezakonitem preseljevanju v Slovenijo. icon-expand Policija išče tihotapce FOTO: POP TV Po besedah pomočnika direktorja uprave kriminalistične policije Slavka Koroša v policiji podpirajo vsak predlog, ki gre v smeri preprečevanja tovrstnih kaznivih dejanj in izboljšanja varnosti. Strokovni sodelavec na kazenskem oddelku vrhovnega državnega tožilstva Samo Košir pa se je zavzel, da bi zakon v primeru tihotapljenja ljudi predvideval tudi odvzem vozila, s katerim se prevaža tujce, saj da bi imelo to predvsem preventiven učinek. V poslanski razpravi je Blaž Pavlin (NSi) ocenil, da je dvig kazni za tihotapljenje ljudi nujen, saj bo to zmanjšalo željo storilcev po storitvi tovrstnih kaznivih dejanj. Nasprotno so bili do predlaganih sprememb kritični v opoziciji. Po mnenju Tine Heferle (LMŠ) gre za nestrokoven, celo nevaren predlog, saj višje kazni določa brez ustreznega razmisleka in sodelovanja stroke. Kazni v kazenskem pravu so razvrščene glede na težo in v skladu s širšo kaznovalno politiko, zato lahko njihovo nepremišljeno spreminjanje ogrozi stabilnost celotnega kaznovalnega sistema, je opozorila. "Gre za pomembne teme, ki jih je treba obravnavati premišljeno in ob sodelovanju stroke," je menil tudi Predrag Baković(SD). Maša Kociper (SAB) pa je celoten predlog državnega sveta označila kot skrpucalo. "Kolikor razumem, zakonodajno-pravna služba DZ nekih zadržkov glede povišanja kazni nima. Predlagane zagrožene kazni so tudi primerljive s kaznimi v tujini, tudi tam, kjer nimajo takšnih težav, kot jih imamo v Sloveniji," pa je na kritike odgovoril Dejan Kaloh (SDS).