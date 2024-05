Zeleno zlato, ki razvaja brbončice

Bučno olje je ena največjih kulinaričnih dragocenosti Štajerske in Prekmurja,ima značilen aromatičen vonj in okus ter lahko pozitivno učinkuje na zdravje. Bučno olje se namreč ponaša z zelo ugodno maščobno kislinsko sestavo in je bogato s številnimi vitamini in minerali.

OGLAS

icon-expand

Štajersko prekmursko bučno olje nastane s stiskanjem praženih bučnih semen buč cucurbita pepo ali po domače buče golice. Skrivnost bogatega okusa tega štajersko-prekmurskega zelenega zlata je tudi v izjemno dodelanem postopku pridelave. Proizvodnja bučnega olja se začne s prevzemom bučnic golic, nato pa sledi priprava surovine, bučnih semen, ki imajo odločilen vpliv na kakovost izdelka. S ščetkanjem semen odstranijo voskasto povrhnjico, spihajo in odstranijo vse primesi, kot so na primer ostanki buč, prah, kamenje in listje. Semena nato razvrstijo po velikosti in teži, nato jih segrejejo in zmeljejo. V ustreznem razmerju dodajo vodo in sol, da popokajo celične membrane, kot posledica pa se nato izloči bučno olje.

icon-expand

Pripravljeno maso nato pražijo v pražilnih ponvah ob stalnem mešanju, nato pa jo vodijo na stiskalnico, kjer iztisnejo bučno olje. Bučno olje pustijo, da se dva do tri tedne naravno useda, da se izločijo trde sestavine. Po tem času ga napolnijo v steklenice ali drugo embalažo. Pri proizvodnji bučnega olja kot stranski proizvod nastaja bučna pogača, ki je odlična hrana za živali. Za liter bučnega olja potrebujemo približno 33 srednje velikih buč oziroma od 2,6 do 2,8 kilograma očiščenih bučnih semen. Tradicija pridelave ter standardizirani postopki zagotavljajo vrhunsko kakovost in pristne okuse prekmursko-štajerskega zelenega zlata. Pravo Štajersko prekmursko bučno olje prepoznamo po evropski oznaki Zaščitena geografska označba (ZGO), ki zagotavlja njegovo avtentičnost in kakovost, gurmanski užitek pa je zagotovljen.

icon-expand

ZGO je evropski znak kakovosti, ki se podeljuje kmetijskim pridelkom in živilom z edinstvenimi lastnostmi, kakovostjo ali slovesom, ki so neposredno povezani z njihovim geografskim izvorom. Ta označba zagotavlja, da je proizvodnja, predelava in priprava določenega izdelka geografsko omejena na določeno regijo, kar mu daje posebnost in avtentičnost. ZGO ne samo da varuje ime izdelka, ampak tudi zagotavlja potrošnikom pristnost in visoko kakovost, hkrati pa pomaga ohranjati tradicionalne proizvodne metode. To pomeni, da ko kupujete izdelek z oznako ZGO, dobite zagotovilo, da uživate v pristnem okusu in kakovosti, ki izhaja iz posebnih geografskih značilnosti in dediščine regije.

icon-expand

Obstajajo rafinirana, nerafinirana in hladno stiskana olja. Nerafinirana olja, med katera spada tudi bučno olje, so primerna za pripravo hladnih jedi, vseh vrst solat, omak, namazov in prelivov. S Štajersko prekmurskim bučnim oljem lahko ustvarimo jedi, ki zapeljejo s svojim aromatičnim vonjem in bogatim okusom. Najbolj priljubljen način njegove uporabe je seveda kot solatni preliv. Zmešajte ga z balzamičnim ali jabolčnim kisom in dodajte ščepec soli. Ta preprosta kombinacija oplemeniti vsako solato z edinstvenim, globokim okusom, ki preobrazi vsak obrok v pravo kulinarično poslastico. Bučno olje pa lahko uporabimo tudi malce drugače. Vabljeni, da tokrat pripravite slane palačinke, po okusnem in preverjenem receptu. Palačinka z rukolo, slanino in bučnim oljem

icon-expand

Sestavine: - Štajersko prekmursko bučno olje - 4 jajca sobne temperature - 125 ml mleka - 70 g moke - šopek svežega peteršilja - 10 g naribanega parmezana - sol, poper, čili v kosmičih - 125 g slanine - rukola - 25 g masla Priprava: Pečico segrejemo na 230 C. V litoželezno ponev ali ponev primerno za peko v pečici dodamo maslo ter jo postavimo v segreto pečico, da se maslo stopi. Jajca razžvrkljamo, dodamo mleko in moko ter zmešamo. Mešanico je treba dobro zmešati, masa mora biti gladka brez grudic. V posodo stresemo nasekljan peteršilj, nariban parmezan in začimbe. S soljo ne pretiravamo, saj bo slanost dodala tudi popečena slanina, ki jo dodamo na pečeno palačinko. Ko je maslo stopljeno, v ponev pazljivo vlijemo maso in pečemo dobrih 25 minut. Palačinka je pripravljena, ko dobi zlatorjavo obrobo in naraste. V času, ko se palačinka peče, očistimo in osušimo rukolo. Slanino narežemo na kocke in jo popečemo, da postane hrustljava. Na pečeno palačinko dodamo rukolo in slanino ter pokapljamo s Štajersko prekmurskim bučnim oljem. Dober tek!

icon-expand