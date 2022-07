Zelenski bo nagovoril slovenske poslance

Slovenski premier Robert Golob se je z Zelenskim prvič pogovarjal junija, in sicer pred dvodnevnim zasedanjem voditeljev držav članic EU v Bruslju, na katerem sta Ukrajina in Moldavija prejeli status kandidatk za članstvo v EU.

Golob je takrat v pogovoru Zelenskemu zagotovil, da četudi je v Sloveniji prišlo do spremembe vlade, se odnos Slovenije do Ukrajine ni spremenil. "Poudaril je, da so v DZ soglasno potrdili stališče, da se Ukrajini podeli status kandidatke za članstvo v EU," so sporočili z Ukoma.

Zelenski se je Golobu zahvalil za "pripravljenost podpreti podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini", hkrati pa mu je čestital za imenovanje na čelo slovenske vlade.