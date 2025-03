Zelenski: EU mora še povečati podporo Ukrajini

"Sinoči je ruski napad znova zadel našo energetsko infrastrukturo. V Ukrajini smo temu priča vsak dan in noč, to veste. Kljub Putinovim besedam, da naj bi bil pripravljen ustaviti napade - nič se ni spremenilo," je v nagovoru, ki so ga objavili na njegovi spletni strani, povedal ukrajinski predsednik.

"Sankcije morajo ostati v veljavi do začetka ruskega umika z našega ozemlja in dokler Rusija ne bo v celoti poplačala škode, ki jo je povzročila s svojo agresijo," je voditeljem držav članic EU v nagovoru prek videopovezave dejal Volodimir Zelenski .

Dobavo dveh milijonov izstrelkov v vrednosti okoli pet milijard evrov sicer predlaga visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas, a danes voditelji dogovora o tem niso dosegli.

Za najglasnejšega nasprotnika nadaljnje vojaške pomoči Ukrajini velja madžarski premier Viktor Orban, ki blokira tudi približevanje Ukrajine uniji.

"Določen pritisk je potreben tudi znotraj Evrope, da bi bilo izpolnjeno tisto, kar je bilo obljubljeno," je glede pristopnih pogajanj med Kijevom in Brusljem dejal ukrajinski predsednik.

Zaradi nasprotovanja Orbana se predsednikom vlad in držav članic EU tako kot na izrednem zasedanju pred dvema tednoma tudi tokrat ni uspelo poenotiti o sklepih Evropskega sveta glede Ukrajine.

So pa voditelji 26 članic, med njimi premier Robert Golob, nadaljnjo podporo Kijevu izrazili v izjavi, priloženi k sklepom. Med drugim so zapisali, da je EU pripravljena okrepiti pritisk na Rusijo, tudi z dodatnimi sankcijami. Obenem so Moskvo pozvali, naj pokaže politično voljo za konec vojne.

"Evropska unija in njene članice bodo prispevale k mirovnemu procesu ter pomagale zagotoviti pravičen in trajen mir za Ukrajino, ki je v interesu Ukrajine in celotne Evrope," so zapisali.

Ob tem so pozvali k močnim in verodostojnim varnostnim jamstvom za Ukrajino, ki bi v bodoče odvrnile rusko agresijo.

"Če dovolj vložimo v obrambo in postavimo lastne zmogljivosti, bo to odvračalo napadalce, da bi nas napadli. Če tega ne storimo pa šibkost spodbudi napadalca k napadu. Zato moramo storiti več, da se to ne zgodi," je dejala Kaja Kallas.

O nadaljnji podpori Ukrajini so razpravljali, potem ko je v torek Putin v pogovoru s Trumpom pristal na 30-dnevno ustavitev napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Obenem je postavil več pogojev za popolno prekinitev ognja, med drugim ustavitev vojaške pomoči Kijevu.

Vrh EU za odločno okrepitev obrambne pripravljenosti Evrope do 2030

"Evropski svet poziva k pospešitvi dela na vseh področjih, da bi v prihodnjih petih letih odločno okrepili obrambno pripravljenost Evrope," so voditelji držav članic zapisali v sklepih in pozvali k prednostni obravnavi temu namenjenih predlogov Evropske komisije.

Ta je v sredo predstavila belo knjigo o prihodnosti evropske obrambe, med prednostnimi nalogami katere je povečanje obrambnih izdatkov. S predlaganimi ukrepi naj bi v prihodnjih letih mobilizirali do 800 milijard evrov dodatnih naložb v obrambo.

Pobuda vključuje vzpostavitev novega finančnega instrumenta EU, v okviru katerega bo državam članicam na voljo do 150 milijard evrov posojil. Obenem bodo lahko v obdobju 2025-2028 izkoristile nacionalno odstopno klavzulo, ki jim bo omogočila zvišanje obrambnih izdatkov za do 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) letno, ne da bi prekršile evropska proračunska pravila.

Druge prednostne naloge bele knjige so še povečanje vojaške pomoči Ukrajini, odprava vrzeli v obrambnih zmogljivostih članic in okrepitev evropske obrambne industrije.

Voditelji, ki so danes med drugim razpravljali še o nadaljnji podpori Ukrajini, gospodarski konkurenčnosti EU in Bližnjem vzhodu, zasedanje zaključujejo z večerjo, osrednja tema katere je prihodnji dolgoročni proračun unije.