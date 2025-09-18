Svetli način
Tujina

Zelenski obiskal fronto: povrnili smo sedem naselij na vzhodu

Kijev/Doneck, 18. 09. 2025 19.04 | Posodobljeno pred 32 minutami

STA , M.V.
Ukrajinska vojska je izpod nadzora ruskih sil iztrgala del ozemlja in več naselij, ki so jih Rusi zavzeli poleti, je ob obisku na fronti dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iz Kijeva so medtem sporočili, da je Rusija v Ukrajino vrnila tisoč trupel padlih vojakov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Aleksander Sirski in Volodimir Zelenski
Aleksander Sirski in Volodimir Zelenski FOTO: AP

"Korak za korakom osvobajamo naše ozemlje: od začetka operacije je bilo osvobojenih 160 kvadratnih kilometrov in sedem naselij, več kot 170 kvadratnih kilometrov in devet naselij pa je bilo očiščenih prisotnosti okupatorjev," je na omrežju X zapisal Volodimir Zelenski, ki je obiskal vojake v regiji Doneck na vzhodu države.

Ob tem ni pojasnil, kdaj točno je Ukrajina uspela zavzeti ozemlje in kdaj se je začela "operacija", je pa zapisal, da poteka v okolici mesta Dobropilja. O ukrajinski zaustavitvi ruskega preboja smo sicer poročali že pred časom.

Dodal je, da mu je vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Oleksandr Sirski predstavil poročilo o splošni situaciji na fronti in načrtih za prihodnost. Zelenski se je srečal tudi s pripadniki in poveljniki različnih enot ukrajinskih zračnih sil ter se jim zahvalil za njihova prizadevanja v boju proti ruski agresiji.

Rusija medtem nadaljuje ofenzivo in rednimi zračnimi napadi na Ukrajino - v napadu na mesto Kostjantinivka v regiji Doneck je bilo danes ubitih pet ljudi. Ukrajina in njeni zahodni zavezniki sicer trdijo, da ruske sile ob ogromnih izgubah beležijo sorazmerno skromen napredek.

Iz Kijeva so ob tem danes sporočili, da so jim Rusi predali tisoč trupel, ki naj bi pripadala padlim ukrajinskim vojakom. Ukrajina je v zameno vrnila posmrtne ostanke 24 ruskih vojakov.

Na obeh straneh je bilo od začetka vojne ubitih več deset tisoč vojakov, čeprav nobena od strani ne objavlja uradnih podatkov o žrtvah v lastnih vrstah.

Repatriacija trupel ubitih vojakov in izmenjave vojnih ujetnikov so sicer edino področje, kjer kljub vojni še vedno poteka sodelovanje med Ukrajino in Rusijo. Mirovna pogajanja so medtem praktično na mrtvi točki.

Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem danes na sestanku s predstavniki parlamentarnih strank dejal, da je na fronti v Ukrajini več kot 700.000 ruskih vojakov.

ukrajina rusija zelenski putin
