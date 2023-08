Zelenski poplavljeni Sloveniji: 'Poškodovanim želim čim hitrejše okrevanje'

Po poplavnih katastrofah so v Slovenijo že namenjeni prvi tovornjaki s humanitarno pomočjo iz Poljske, Madžarske, Hrvaške, Črne gore in Avstrije. Medtem pa na družbenem omrežju podporo državi izkazujejo tudi druge države. Odzval se je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski , ki vsem žrtvam želi čim hitrejše okrevanje in hitro odpravo posledic ujme ter obnovo poškodovane infrastrukture. "Iskrena hvala za tako tople besede solidarnosti in podpore, ki jih izjemno cenimo, sploh iz države, kot je Ukrajina," se je na zapis odzval predsednik vlade Robert Golob .

"Naši sosedi lahko vedno računajo na našo pomoč," je zapisal madžarski minister za obrambo Kristof Szalay-Bobrovniczky. Množična podpora, izkazovanje sožalja in nudenje pomoči prihajajo tudi z Balkana. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob spremljanju fotografij, ki prikazujejo posledice naravne ujme, ponudil prijateljsko podporo. Ta prav tako prihaja iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Bulgarije, Kosova in Albanije.

Predsedujoči predsedstvu BiH Željko Komšić je v telefonskem pogovoru s slovensko predsednico Natašo Pirc Musar izrazil sožalje družinam smrtnih žrtev poplav. "Lahko računate na podporo BiH in na nujno pomoč pri odpravljanju posledic katastrofe, ki je žal prizadela vašo državo," je dejal Komšić, kot so po poročanju medijev sporočili iz predsedstva BIH.

Predsednik kosovske vlade Albin Kurti je v svojem tvitu izrazil sočutje z vsemi, ki so jih prizadele uničujoče poplave v Sloveniji in Avstriji. "Takšni dogodki nas opozarjajo na krhkost življenja ob okoljskih tveganjih in na pomen solidarnosti ter skupnega ukrepanja v boju proti grožnjam," je poudaril. Albanski predsednik Bajram Begaj je izrazil solidarnost slovenski predsednici Nataši Pirc Musar in Slovencem, ki so jih prizadele katastrofalne poplave, ter jim zaželel, da bi kmalu znova obvladovali razmere.

Po besedah hrvaškega predsednika Andreja Plenkovića bo Hrvaška vojska v Slovenijo tudi poslala helikopter za pomoč pri hitrejšem odpravljanju posledic poplav.