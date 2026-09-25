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Slovenija

Trump potrdil Zelenskemu: Ukrajina bo prejela licence za rakete patriot

Kijev, 25. 09. 2026 17.05 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
STA N.L.
Volodimir Zelenski v New Yorku

Ameriški predsednik Donald Trump je sprejel končno odločitev glede raket patriot, Ukrajina bo prejela licence za njihovo proizvodnjo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dejal je tudi, da so ZDA za prizorišče tristranskega srečanja z Rusijo na tehnični ravni predlagale Združene arabske emirate (ZAE).

"Na najinem srečanju je predsednik Trump poudaril, da je sprejel končno odločitev: Ukrajina bo prejela licence za proizvodnjo raket patriot," je na omrežju X zapisal Zelenski, ki se je z ameriškim kolegom srečal ta teden ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku.

Ukrajini že dlje časa primanjkuje prestreznih raket za ameriške sisteme patriot, ene najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam. Napade s slednjimi je Rusija v zadnjih mesecih okrepila.

Protiraketni obrambni sistem Patriot
Protiraketni obrambni sistem Patriot
FOTO: AP

Trump je glede podelitve licenc za njihovo proizvodnjo Kijevu večkrat obrnil ploščo. Julija je denimo dejal, da bi bilo "precej kul", če bi ZDA Ukrajini omogočile njihovo proizvodnjo, nedolgo zatem pa, da morajo biti zelo previdni pri tem, saj gre za "neverjetno orožje".

Tudi če bi Ukrajina prejela licence, bi vzpostavitev proizvodnje trajala več kot eno leto, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Obenem ta ne bi zadostila takojšnjim potrebam Kijeva.

V današnji objavi na omrežju X je Zelenski naslovil tudi vprašanje prihodnjega tristranskega srečanja Ukrajine, Rusije in ZDA. Po njegovih besedah so Američani predlagali srečanje na tehnični ravni. "Čakamo, da ZDA predlagajo datum," je zapisal in dodal, da je Washington za prizorišče predlagal ZAE.

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KOMENTARJI15

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Veščec
25. 09. 2026 18.51
Indijanske tomahawke bi rabu,ne pa patriote,pa to
Odgovori
0 0
alicante1234
25. 09. 2026 18.43
Propaganda. Licenco bodo že lahko dobili, kdo jih bo pa proizvajal? Pri tem projektu v ZDA sodeluje 13.000 dobaviteljev v dobavni mreži in približno 400 podjetij, ki izdelujejo komponente za raketo. Rakete pa se sestavljajo na 15 različnih proizvodnih lokacijah.
Odgovori
+3
3 0
JanezNovakJohn
25. 09. 2026 18.39
To proizvodnjo bodo Rusi razbili in karavana bo šla dalje. Poligon ameriško ruskega orožja bo zahteval še veliko človeškega mesa.
Odgovori
+4
5 1
VoxP
25. 09. 2026 18.33
kaj svet rabi dejansko 3SV in to ponovno na evropski zemlji
Odgovori
+3
5 2
asdfghjklč
25. 09. 2026 18.48
Hočeš reči, da se proti rusiji ne sme noben braniti, če ga napadejo, ker potem sledi 3. svetovna vojna?
Odgovori
+0
1 1
truelies
25. 09. 2026 18.06
A ni tako Patriot že zastarela tehnologija pa to. Zdaj bo še EU par milijard nakazal za zastarele tehnologije in vojna še naslednjih 10 let. Samo še čakam naslednjo novico da ima CIA podatke da hoče Putin napasti EU. Dobro se njim gode milijarde zaslužka da vam perejo možgane.
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+16
19 3
dark Cat
25. 09. 2026 18.06
Ocitno nimajo namena se nekaj casa koncat vojne....gnar je pa le gnar..... folk pa potrosni material
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+8
12 4
Srebrni prašek.
25. 09. 2026 18.33
Bomo videli kako se bo končalo.
Odgovori
0 0
huperz
25. 09. 2026 18.42
bomo prej občutili, kot pa videli
Odgovori
+0
1 1
odpisani zasedli vlado
25. 09. 2026 17.57
To ni samostojna potrditev oranžnega sociopata trumpa ampak ga je v to prisilil senat.Vsak dan so na tujih portalih objavljene na stotine njegovih spornih zadev podpore nima več nikakršne saj ga niti desničarski republikanski guvernerji več ne podpirajo.Janša ga vabi v slovenijo katere slo davkoplačevalci bodo plačali 20 milijonov eurov za zaščito tega epstainovega kolega.Očitno sta dogovorjena,da ko bo sedaj trump odpeketal pobegnil v slovenijo ga bo janša predlagal za predsednika slovenije.Zgube z ponarejenimi in neopravljenimi doktorati že v parlamentu imamo.Dva najbolj znana stevanović ter mijić sta vzgled za poštenost.
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+2
8 6
Bolfenk2
25. 09. 2026 17.48
Dokler bo zahod zalagal Ukraino z orožjem tam ne bo miru dokler res ne zmanjka Ukraincev. To kar počne Zelenko s prisilnimi mobilizacijami je genocid nad ukrainskim narodom. Naj gredo v vojno prostivoljci, bo manj norcev na svetu. Ne pa da se za fronto lovi na ulicah poštene ljudi. Vse za še kakšno zlato školjko za Zelenkota in njegove elite.
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+13
19 6
kakorkoliže
25. 09. 2026 17.53
Lahko pride čas, ko bodo tudi nas lovili po ulicah za na rusko fronto.
Odgovori
+5
10 5
huperz
25. 09. 2026 18.43
mislim da se bo kr vojna državljanska zaćela tam, če bodo
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
25. 09. 2026 17.48
Trudijo se sprovocirati 3.sv.vojno .
Odgovori
+15
19 4
anatomija
25. 09. 2026 17.22
Super . Nov glavobol za Putina
Odgovori
-10
8 18
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