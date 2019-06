Železnica Koper–Divača bo predvidoma spet prevozna

Kdaj bi promet po železnici lahko stekel, na Slovenskih železnicah natančno ne morejo napovedati, naj bi se pa to zgodilo še danes. Kot je povedal prvi mož železnic Dušan Mes , je namreč na prvem mestu varnost in zaščita izvira Rižane, vira pitne vode za slovensko Istro.

Nesreča vlaka se je zgodila v torek popoldne, ko se je od kompozicije 18 vagonov tovornega vlaka iztirilo šest vagonov in se nagnilo na steno predora, pri tem pa je iz njih steklo okoli 10.000 litrov kerozina. V sredo so delavci iz predora odstranili poškodovane vagone, naslednja koraka sta odstranjevanje s kerozinom onesnažene zemljine in sanacija proge.

Luka Koper in logistične družbe se medtem trudijo, da bi blago, ki čaka na pot proti notranjosti države, čim prej spravili do končnih kupcev oziroma v pristanišče. Poslovne stranke spodbujajo k uporabi kamionskih prevozov, zato je te dni povečan kamionski promet. V Luki so sicer za večjo pretočnost nakladanje in razkladanje kamionov na vseh terminalih omogočili tudi v nočnem času ter kadrovsko okrepili službe, povezane s procesom vstopov in izstopov kamionov iz pristanišča.

Od torkove nesreče do petka se bo sicer po Mesovih besedah nabralo za 200 do 250 vlakov zamude, kar bodo morali nadoknaditi v juliju.