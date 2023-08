Železnice uvajajo imensko pavšalno vozovnico za celotno omrežje

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je 1. junija uvedlo ugodne vseslovenske vozovnice, ki veljajo za prevoz z vlaki in avtobusi. S ciljem dodatnega spodbujanja trajnostne mobilnosti je podalo soglasje tudi k spremembam potniške tarife SŽ, in sicer za vse tiste potnike, ki za prevoz uporabljajo samo železniški promet, so navedli v Slovenskih železnicah (SŽ).

Potniki, ki za svoje vožnje uporabljajo le vlake, bodo tako imeli od petka na voljo še ugodnejša potovanja, so poudarili.

Tudi povratne relacijske vozovnice za razdalje nad 80 kilometrov po navedbah SŽ prehajajo v pavšalne in omogočajo neomejeno število voženj v enem dnevu na celotnem območju Slovenije. Cena povratne pavšalne vozovnice SŽ bo znašala 14 evrov.

Tarifna lestvica kilometrskih razdalj, ki je podlaga za izračun cen vozovnic, bo poenotena s tarifno lestvico Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP). Vozovnice za vlak bodo na isti relaciji od enotnih vozovnic IJPP cenejše v povprečju za pet odstotkov.