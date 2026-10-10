Slovenija
Železniška nesreča: kako so pripravljene sile za zaščito in reševanje?
Kako dobro so slovenske sile za zaščito in reševanje pripravljene na množične železniške nesreče? To je približno 200 gasilcev, reševalcev in pripadnikov Civilne zaščite preverjalo v Divači. Poškodovani in ukleščeni potniki, nevarne snovi in grožnja eksplozije – reševalne ekipe so morale pokazati, kako hitro in usklajeno znajo ukrepati.
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