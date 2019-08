Železniška proga Divača-Koper zopet odprta

Železniško progo Divača-Koper so danes ob 19.40 ponovno odprli za promet, so sporočili s Slovenskih železnic. Odprtje je bilo predvideno za 10. uro, a se je zamaknilo.

Minulo soboto so začeli še z dokončno sanacijo proge, v okviru katere so zamenjali 150 metrov železniškega tira v predoru Dol, ki je bil po nesreči postavljen za odvijanje železniškega prometa z zmanjšano hitrostjo.

Nesreča 25. junija je ohromila železniški promet iz koprskega pristanišča, razkrila pa tudi ranljivost vodnih virov v Sloveniji. Z namenom maksimalnega zmanjšanja okoljske škode so Slovenske železnice na kraju nesreče takoj izkopale 160 kubičnih metrov materiala, v katerem bi bil lahko kerozin. Progo so za promet ponovno odprli 29. junija.

Minulo soboto so začeli še z dokončno sanacijo proge, v okviru katere so zamenjali 150 metrov železniškega tira v predoru Dol, ki je bil po nesreči postavljen za odvijanje železniškega prometa z zmanjšano hitrostjo. Med drugim so uredili tudi dodatno odvodnjavanje pod železniškim tirom in namestili dodatne zaščitne ponjave.