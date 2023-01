Železniška proga med Novim mestom in Uršnimi seli zopet odprta

Direktor podjetja Slovenske železnice - Infrastruktura Matjaž Kranjc je v sredo pojasnil, da se je vlak iztiril med postajama Birčna vas in Uršna sela v torek ob 21.25 zaradi podrtega drevja. To je bilo zunaj progovnega pasu in je padlo na železniško progo.

V času nesreče je bilo na vlaku sedem potnikov, strojevodja in dva sprevodnika. Pet potnikov je zaradi lažjih poškodb potrebovalo zdravniško pomoč, a so vse že v torek odpustili v domačo oskrbo. Direktor GRC Novo mesto Gregor Blažič je dejal, da so dve poškodovani osebi z reševalnim vozilom prepeljali v novomeško bolnišnico. Med udeleženci so bili zaposleni in potniki, ki se z nakupom vozovnice zavarujejo v primeru škode, je izpostavil Kranjc.