Železniški most v Solkanu po nesreči ostaja zaprt

Kot so potrdili na Slovenskih železnicah, so po ponedeljkovem trku v železniški most v Solkanu tega zaprli, zaradi česar je onemogočen tudi železniški promet v smeri Soške doline. Do kdaj bo most zaprt, še ni znano, je pa po prvih ugotovitvah na mostu nastala večja poškodba, saj ga je ob trku premaknilo za več deset centimetrov. O nadaljnjih odločitvah bodo javnost na Slovenskih železnicah obveščali sproti na svoji spletni strani.

Kot so potrdili na novogoriški policijski upravi, do nadaljnjega ostaja zaprt tudi mejni prehod Solkan.